Hackean cárteles mexicanos a militares de EU; Trump mantiene costoso patrullaje fronterizo

Desde hace más de un año, el Pentágono ha desplegado a unos 9 mil soldados en servicio activo a lo largo de más de 3 mil 200 kilómetros de la frontera con México para hacer frente a la migración irregular, a los contrabandistas y a los cárteles de la droga.

El New York Times publicó un artículo en el que destaca que, a pesar de que el cruce de migrantes irregulares de México a Estados Unidos se ha reducido drásticamente, el Gobierno de Donald Trump mantiene una operación fronteriza que cuesta decenas de millones de dólares semanales.

Las patrullas militares, que colaboran estrechamente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP ) y con el Ejército mexicano, han empujado a los cárteles y contrabandistas mexicanos hacia zonas montañosas más remotas para evitar que los detecten. Sin embargo, las amenazas contra los soldados estadounidenses van en aumento, según afirman las autoridades de Estados Unidos.

Algunos miembros del Congreso se han preguntado si estas patrullas son la mejor forma de aprovechar a los soldados en servicio activo, quienes de otro modo estarían en entrenamiento para despliegues en Europa del Este, Medio Oriente o la región del Indo-Pacífico. Los legisladores y analistas independientes han expresado su preocupación por que las misiones fronterizas distraigan de los entrenamientos, agoten los recursos y socaven la preparación militar.

La misión marcó un hito a finales del mes pasado cuando su tercer comandante, el general de división Curtis D. Taylor, de la Primera División Blindada del Ejército, tomó el mando de uno de los pilares de la política de seguridad del Gobierno de Trump para el hemisferio occidental. Los retos abundan para los soldados que participan en la misión, a la que el Ejército llama Ardent Vanguard.

La actividad de los cárteles aumentó a lo largo de la frontera en febrero, después de que las fuerzas mexicanas, con la ayuda de la CIA, abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Poco después, los militares estadounidenses descubrieron que habían hackeado sus teléfonos y empezaron a recibir mensajes amenazantes, informó un funcionario del Congreso.