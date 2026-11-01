Halla ASF desvío en Nuevo León de fondos de seguridad; se triangularon a despacho de Samuel García

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    Halla ASF desvío en Nuevo León de fondos de seguridad; se triangularon a despacho de Samuel García
    Fondos para seguridad pública de Nuevo Léon, cuyo manejo generalmente se oculta alegando la necesidad de secrecía, también se triangularon hacia el despacho privado del Gobernador emecista Samuel García. REDES SOCIALES

TXAT Latam terminó depositando al menos 60.4 mdp del erario al despacho del Gobernador

Fondos para seguridad pública de Nuevo Léon, cuyo manejo generalmente se oculta alegando la necesidad de secrecía, también se triangularon hacia Firma Jurídica y Fiscal, despacho privado del Gobernador emecista Samuel García y su familia.

Información obtenida por el medio de comunicación Reforma revela que TXAT Latam, una de las empresas involucradas en los desvíos señalados el viernes por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), terminó depositando al menos 60.4 millones de pesos del erario al despacho del Gobernador a través de factureras y una consultora legal.

Revela ASF esquemas de desvíos y triangulación de recursos públicos en Nuevo León y Sinaloa

Como parte de este es quema, la compañía recibió, primero, contratos estatales por al menos 440 millones de pesos para suministrar chalecos antibalas, radios portátiles y uniformes para internos de los penales, entre otros artículos.

Al entregar el viernes pasado su reporte de Cuentas Públicas 2025 en la Cámara de Diputados, Aureliano Hernández, titular de la ASF, reveló que el organismo detectó esquemas de triangulación de recursos públicos vía constructoras y proveedores que terminaron con al menos 728.13 millones de pesos depositados al despacho del Mandatario.

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