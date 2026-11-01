Halla ASF desvío en Nuevo León de fondos de seguridad; se triangularon a despacho de Samuel García

Fondos para seguridad pública de Nuevo Léon, cuyo manejo generalmente se oculta alegando la necesidad de secrecía, también se triangularon hacia Firma Jurídica y Fiscal, despacho privado del Gobernador emecista Samuel García y su familia.

Información obtenida por el medio de comunicación Reforma revela que TXAT Latam, una de las empresas involucradas en los desvíos señalados el viernes por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), terminó depositando al menos 60.4 millones de pesos del erario al despacho del Gobernador a través de factureras y una consultora legal.