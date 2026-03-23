Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa

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México
/ 23 marzo 2026
    Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa
    Asisten a migrantes atrapados en camión por deshidratación y otras afecciones médicas Vanguardia

Los trabajadores de grúas Méndez asistieron a los migrantes tras escuchar los gritos de auxilio

El 23 de marzo se reportó que un aproximado de 250 migrantes fueron hallados dentro de un tráiler de doble remolque en Xalapa, Veracruz. Tanto medios locales como elementos de emergencia destacaron que cada uno de los pasajeros mostraba señales de deshidratación y afecciones de salud.

Los pasajeros fueron detectados por trabajadores de la empresa de grúas Méndez, afuera de un corralón en la calle Galeana de la colonia Revolución. Se estima que los migrantes fueron abandonados, ya que fueron los gritos de auxilio lo que alertó a los trabajadores.

Según informes preliminares y declaraciones, el vehículo fue trasladado desde la comunidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata.

Se destacó que varios migrantes fueron trasladados al cuartel policial de San José, mientras que los menores de edad fueron atendidos por el DIF. Sin embargo, no se ha detallado cómo se procederá con este descubrimiento, por parte de la policía ni del Instituto Nacional de Migración (INM).

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Al sitio acudieron ambulancias, Protección Civil, las autoridades y voluntarios pertenecientes al Grupo Panteras, con la intención de dar asistencia médica.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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