Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa

El 23 de marzo se reportó que un aproximado de 250 migrantes fueron hallados dentro de un tráiler de doble remolque en Xalapa, Veracruz. Tanto medios locales como elementos de emergencia destacaron que cada uno de los pasajeros mostraba señales de deshidratación y afecciones de salud.

Los pasajeros fueron detectados por trabajadores de la empresa de grúas Méndez, afuera de un corralón en la calle Galeana de la colonia Revolución. Se estima que los migrantes fueron abandonados, ya que fueron los gritos de auxilio lo que alertó a los trabajadores.

Según informes preliminares y declaraciones, el vehículo fue trasladado desde la comunidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata.

Se destacó que varios migrantes fueron trasladados al cuartel policial de San José, mientras que los menores de edad fueron atendidos por el DIF. Sin embargo, no se ha detallado cómo se procederá con este descubrimiento, por parte de la policía ni del Instituto Nacional de Migración (INM).

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Al sitio acudieron ambulancias, Protección Civil, las autoridades y voluntarios pertenecientes al Grupo Panteras, con la intención de dar asistencia médica.