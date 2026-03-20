SRE exige investigación por muerte de mexicano bajo custodia de ICE en Florida

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que utilizará todas las vías diplomáticas y legales tras el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, Estados Unidos. A través de un comunicado oficial, la dependencia federal señaló que el caso ya es objeto de seguimiento consular y reiteró su exigencia de esclarecer los hechos.

GOBIERNO DE MÉXICO EXIGE INVESTIGACIÓN La SRE dio a conocer que la persona fallecida estaba detenida en el centro Glades County Detention Center, una instalación administrada por autoridades locales en coordinación con ICE. En su posicionamiento, la dependencia indicó: “Se informa sobre el lamentable fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba detenida en el Glades County Detention Center, Florida (...) El Gobierno de México reitera que estos fallecimientos resultan inaceptables, por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición.” ACTIVAN PROTOCOLO CONSULAR EN MILAN La cancillería detalló que el Consulado General de México en Miami activó el protocolo correspondiente tras conocer el caso. De acuerdo con la SRE, “el Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, visitó el centro de detención en cuestión y continuará realizando las gestiones correspondientes para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.” Asimismo, informó que ya se solicitaron reportes y documentación oficial para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, mientras que autoridades estadounidenses indicaron que el caso permanece bajo investigación. La dependencia agregó que “se procederá con las gestiones diplomáticas pertinentes para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables. Se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares.”

IDENTIFICAN A JOVEN FALLECIDO BAJO CUSTODIA DE ICE De acuerdo con información difundida por ICE, el joven mexicano fue identificado como Royer Pérez Jiménez, de 19 años de edad. El fallecimiento ocurrió el 16 de marzo, luego de que un oficial lo encontrara inconsciente dentro del centro de detención. Pese a que se activaron protocolos de emergencia y se le brindaron primeros auxilios, no fue posible reanimarlo. La agencia estadounidense señaló que: La causa oficial de la muerte permanece bajo investigación. De manera preliminar, se considera un “supuesto suicidio”. CONTEXTO DEL CASO Y ANTECEDENTES ICE indicó que el joven había sido detenido desde el 22 de enero, tras ser arrestado por autoridades del condado de Volusia. En ese momento enfrentaba cargos por fraude por suplantación de identidad y por resistirse a un agente. Según el reporte, durante su ingreso al sistema de detención: - Negó tener problemas de salud conductual. - Respondió negativamente a cuestionamientos sobre posibles intenciones suicidas. El caso se suma a otros fallecimientos registrados en centros de detención migratoria en Estados Unidos. De acuerdo con los reportes citados, esta sería la decimotercera muerte en lo que va del año y la número 42 durante la administración del expresidente Donald Trump. SEÑALAMIENTOS SOBRE CONDICIONES EN CENTROS DE DETENCIÓN Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses han solicitado el cierre del centro de detención del condado de Glades, al señalar presuntas condiciones inadecuadas. Entre los señalamientos mencionados por estas organizaciones se encuentran: - Violencia racista - Abusos sexuales - Negligencia médica - Tratos considerados inhumanos En respuesta, ICE reiteró en su comunicado que está “comprometido a garantizar que todos aquellos en su custodia permanezcan en ambientes seguros y humanos”, además de confirmar que el caso fue notificado al consulado mexicano.

SRE REITERA COMPROMISO CON MEXICANOS EN EL Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó su postura respecto a la protección de connacionales: “La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en Estados Unidos y no escatimará en emplear todos los recursos jurídicos y diplomáticos disponibles para defender los derechos de su comunidad en el exterior.” El caso permanece en investigación por parte de autoridades estadounidenses, mientras continúan las gestiones diplomáticas del gobierno mexicano.

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