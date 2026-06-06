Hallan avioneta en hangar clandestino de Estación Coahuila y decomisan 20 kilos de cocaína en Mexicali

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México
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    Hallan avioneta en hangar clandestino de Estación Coahuila y decomisan 20 kilos de cocaína en Mexicali
    Autoridades aseguraron una avioneta en un hangar de Estación Coahuila, decomisaron cocaína y detuvieron a un hombre en Mexicali. SSC y Defensa

En el Ejido Estación Coahuila, autoridades localizaron un hangar sin permisos, aseguraron una aeronave ultraligera y decomisaron cocaína

Elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California localizaron un hangar sin permisos de operación y aseguraron una aeronave ultraligera durante el denominado “Operativo Valle”, desplegado durante 24 horas en distintos puntos de la zona rural de Mexicali tras una denuncia ciudadana relacionada con presuntas actividades delictivas.

Las acciones se desarrollaron en diversos poblados del Valle de Mexicali y derivaron además en decomisos de droga y la detención de una persona, de acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades.

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ENCUENTRAN EN HANGAR EN EL EJIDO DE COAHUILA AVIONETA PRESUNTAMENTE UTILIZADA POR GRUPO CRIMINAL

El hallazgo principal ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el Ejido Estación Coahuila, donde los agentes ubicaron un hangar que presuntamente operaba sin las autorizaciones correspondientes.

Durante la inspección del inmueble fue localizada una avioneta ultraligera que presentaba alteraciones en sus números de serie, situación que motivó su aseguramiento por parte de las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes, mientras se realizan las diligencias necesarias para determinar su procedencia, propiedad y posible utilización en actividades ilícitas.

DETIENEN A HOMBRE DE 52 AÑOS DURANTE OPERATIVO Y LO ENTREGAN A LA FGR

En el mismo sitio fue detenido un hombre de 52 años de edad, quien posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para el desarrollo de las investigaciones federales correspondientes.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad del detenido ni informaron sobre posibles cargos en su contra, al señalar que la investigación continúa en curso.

El despliegue operativo se extendió durante gran parte del día y la noche del viernes en distintos puntos de la región, con la participación de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

ASEGURAN MÁS DE 20 KILOGRAMOS DE COCAÍNA

Horas antes del hallazgo del hangar, cerca del mediodía, autoridades reportaron el aseguramiento de aproximadamente 20 kilogramos de cocaína en el mismo poblado de Estación Coahuila.

En esa acción participaron agentes municipales, elementos estatales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizaron las labores de aseguramiento y procesamiento de la evidencia.

El decomiso fue integrado a las investigaciones derivadas del operativo implementado en la zona rural de Mexicali.

INVESTIGACIÓN SE ENFOCA EN POSIBLE ACTIVIDAD DE GRUPO CRIMINAL

De acuerdo con la información disponible, las autoridades presumen que la aeronave podría estar relacionada con actividades de una organización criminal que opera en la región.

Los reportes señalan que la avioneta presuntamente pertenecería a Los Rusos, grupo identificado como una facción vinculada a Los Mayos Zambada dentro del Cártel de Sinaloa.

Las acciones realizadas durante el “Operativo Valle” forman parte de las investigaciones orientadas a localizar a posibles integrantes de estructuras delictivas originarias de Sinaloa con presencia en Baja California.

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Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han informado sobre nuevas detenciones relacionadas con el caso ni sobre el resultado de los peritajes que serán practicados a la aeronave asegurada.

Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otras personas y establecer el uso que presuntamente se daba al hangar y a la avioneta localizada en el Ejido Estación Coahuila.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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