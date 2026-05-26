Catean inmueble en Tapachula y encuentran 687 kilos de cocaína y 147 armas

TAPACHULA, CHIS.- Autoridades federales catearon en Tapachula, Chiapas, un inmueble donde ubicaron un tractocamión cargado con chatarra y al ser descargado se detectó un tambo metálico sellado, el cual tenía ocultas 147 armas de fuego cortas, cuatro armas de fuego largas, 363 cargadores y 18 granadas. También hallaron 687 kilos de cocaína, dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que, como parte del seguimiento a líneas de investigación, se identificó este inmueble vinculado a un grupo delictivo que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga. Los hechos ocurrieron luego que los uniformados acudieron a la zona a recopilar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó la orden para intervenir el predio.

INMUEBLE QUEDA BAJO RESGUARDO JUDICIAL Tras un despliegue operativo, se ejecutó el cateo. Lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que armas de fuego y sustancias ilícitas lleguen a las calles.

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