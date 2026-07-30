Hallan centro de almacenamiento de huachicol en Veracruz

El Gabinete de Seguridad rechazó las versiones que se trata de una “mini refinería”.

Apenas unos días después del aseguramiento de dos instalaciones clandestinas para procesar combustibles en Reynosa, Tamaulipas, fuerzas federales resguardaron un centro de almacenamiento de combustible ahora en Coatepec, Veracruz.

Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos desplegaron un operativo sobre la carretera Coatepec-Tuzamapan, donde mantienen bajo resguardo un inmueble en el que fueron localizados tanques de almacenamiento y equipo presuntamente utilizado para el procesamiento de hidrocarburos.

El sitio permanecía asegurado mientras se esperaba la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar el cateo, el aseguramiento ministerial y los peritajes que permitan establecer el tipo de combustible que era procesado, la capacidad de la instalación y la posible identidad de sus operadores.

”En relación con la información difundida sobre la supuesta localización de una refinería clandestina en Coatepec, Veracruz, se precisa que el inmueble corresponde a un centro de almacenamiento de hidrocarburos y no a una refinería.

”El predio se encuentra bajo resguardo de la @GN_MEXICO_, mientras personal de la @FGRMexico realiza los actos de investigación y las diligencias ministeriales correspondientes”, indicó el Gabinete.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas ni existe información oficial sobre el volumen de hidrocarburos localizado.

El hallazgo ocurre en medio de las investigaciones federales sobre las instalaciones clandestinas descubiertas en Reynosa, Tamaulipas, donde la FGR aseguró dos inmuebles utilizados presuntamente para procesar combustibles.

Ayer, Grupo Reforma reveló que, de acuerdo con fuentes policiacas, los operadores de una de esas instalaciones abandonaron el lugar semanas antes del operativo tras recibir un aviso de que se preparaba la intervención federal.