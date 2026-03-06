Hallan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM reportada como desaparecida

Luego que se reportara la desaparición de Alondra María Stephanye Contreras Galarza el pasado 5 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de la Facultad de Nutrición fue localizada con vida. La tarde del jueves, en redes sociales, familiares denunciaron, a través del Protocolo Alba Morelos, que la joven que 18 años había desaparecido al salir de su casa en Cuautla desde muy temprano para dirigirse a Cuernavaca y unirse a la protesta por los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol, ambas compañeras de la UAEM. ”Fiscalía Morelos desactiva Protocolo Alba Morelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad. Ya fue localizada”, menciona la publicación de la dependencia. TE PUEDE INTERESAR: Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

DESAPARICIÓN DE ALONDRA CONTRERAS PREOCUPA A COMUNIDAD TRAS FEMINICIDIOS DE KIMBERLY Y KAROL Sus familiares, amigos y compañeros comenzaron brigadas de difusión en redes sociales para amplificar la búsqueda y exigir su pronta localización con vida. Estudiantes de la UAEM se manifestaron este viernes para exigir justicia por los feminicidios de Kimberly y Karol, además de la localización de Alondra. Así como bloquearon la avenida Plan de Ayala, a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Cuernavaca. La desaparición de Alondra se registra en un contexto de preocupación dentro de la comunidad universitaria de la UAEM, luego de que en días recientes se confirmara la muerte de otras dos estudiantes: Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez. TE PUEDE INTERESAR: FGE Morelos confirma que cuerpo encontrado corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la UAEM DESAPARICIÓN Y FEMINICIDIO DE KIMBERLY JOSELIN RAMOS BELTRÁN Uno de los casos fue el de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. La joven desapareció el 20 de febrero de 2026, después de salir de su casa en Cuernavaca rumbo al campus universitario. Ese mismo día mantuvo comunicación con su familia para informar que había llegado a la universidad, siendo ese el último contacto.

Su desaparición fue denunciada el 21 de febrero, lo que activó protocolos de búsqueda que incluyeron operativos interinstitucionales, revisión de videograbaciones y rastreo digital de dispositivos. Tras 11 días de búsqueda, ese mismo 2 de marzo, autoridades localizaron el cuerpo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán en una zona boscosa del poblado de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, cerca de las instalaciones de la UAEM. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado es Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida ENCUENTRAN SIN VIDA A KAROL TOLEDO GÓMEZ; CONTINÚAN INVESTIGACIONES El 5 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Coatetelco, en el marco de los operativos de búsqueda para localizar a Karol Toledo Gómez. La joven, estudiante de la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Mazatepec (UAEM), fue reportada como desaparecida desde el pasado lunes 2 de marzo, generando una movilización inmediata de las autoridades y la sociedad civil.

De acuerdo con versiones preliminares de la dependencia, las características físicas del cuerpo localizado coinciden con las de la alumna universitaria. El hallazgo se produjo en una zona contigua a Mazatepec, municipio donde Karol fue vista con vida por última vez. Aunque la evidencia inicial sugiere que podría tratarse de la estudiante, la Fiscalía se mantiene a la espera de los resultados periciales correspondientes para confirmar la identidad de manera oficial.

