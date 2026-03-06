Hallan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM reportada como desaparecida

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 6 marzo 2026
    Hallan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM reportada como desaparecida
    Luego que se reportara la desaparición de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la estudiante de la UAEM de la Facultad de Nutrición fue localizada con vida. X

Estudiantes de la UAEM se manifestaron este viernes para exigir justicia por los feminicidios de Kimberly y Karol

Luego que se reportara la desaparición de Alondra María Stephanye Contreras Galarza el pasado 5 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de la Facultad de Nutrición fue localizada con vida.

La tarde del jueves, en redes sociales, familiares denunciaron, a través del Protocolo Alba Morelos, que la joven que 18 años había desaparecido al salir de su casa en Cuautla desde muy temprano para dirigirse a Cuernavaca y unirse a la protesta por los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol, ambas compañeras de la UAEM.

”Fiscalía Morelos desactiva Protocolo Alba Morelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad. Ya fue localizada”, menciona la publicación de la dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

DESAPARICIÓN DE ALONDRA CONTRERAS PREOCUPA A COMUNIDAD TRAS FEMINICIDIOS DE KIMBERLY Y KAROL

Sus familiares, amigos y compañeros comenzaron brigadas de difusión en redes sociales para amplificar la búsqueda y exigir su pronta localización con vida.

Estudiantes de la UAEM se manifestaron este viernes para exigir justicia por los feminicidios de Kimberly y Karol, además de la localización de Alondra. Así como bloquearon la avenida Plan de Ayala, a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Cuernavaca.

La desaparición de Alondra se registra en un contexto de preocupación dentro de la comunidad universitaria de la UAEM, luego de que en días recientes se confirmara la muerte de otras dos estudiantes: Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez.

TE PUEDE INTERESAR: FGE Morelos confirma que cuerpo encontrado corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la UAEM

DESAPARICIÓN Y FEMINICIDIO DE KIMBERLY JOSELIN RAMOS BELTRÁN

Uno de los casos fue el de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

La joven desapareció el 20 de febrero de 2026, después de salir de su casa en Cuernavaca rumbo al campus universitario. Ese mismo día mantuvo comunicación con su familia para informar que había llegado a la universidad, siendo ese el último contacto.

Su desaparición fue denunciada el 21 de febrero, lo que activó protocolos de búsqueda que incluyeron operativos interinstitucionales, revisión de videograbaciones y rastreo digital de dispositivos.

Tras 11 días de búsqueda, ese mismo 2 de marzo, autoridades localizaron el cuerpo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán en una zona boscosa del poblado de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, cerca de las instalaciones de la UAEM.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado es Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida

ENCUENTRAN SIN VIDA A KAROL TOLEDO GÓMEZ; CONTINÚAN INVESTIGACIONES

El 5 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Coatetelco, en el marco de los operativos de búsqueda para localizar a Karol Toledo Gómez. La joven, estudiante de la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Mazatepec (UAEM), fue reportada como desaparecida desde el pasado lunes 2 de marzo, generando una movilización inmediata de las autoridades y la sociedad civil.

De acuerdo con versiones preliminares de la dependencia, las características físicas del cuerpo localizado coinciden con las de la alumna universitaria.

El hallazgo se produjo en una zona contigua a Mazatepec, municipio donde Karol fue vista con vida por última vez. Aunque la evidencia inicial sugiere que podría tratarse de la estudiante, la Fiscalía se mantiene a la espera de los resultados periciales correspondientes para confirmar la identidad de manera oficial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidas
Mujeres Desaparecidas

Localizaciones


Morelos
México

Organizaciones


FGE

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, compartió reflexiones sobre liderazgo, desarrollo profesional y el papel de las mujeres en la industria

Marcela Barreiro: liderazgo con congruencia, vulnerabilidad y libertad personal
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC.

China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Reducir la dependencia económica en insumos intermedios de industrias como la cárnica, automotriz y farmacéutica será clave para negociar este tratado de libre comercio.

México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un “botiquín de apoyo” y materiales educativos para identificar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes.

Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes