Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado es Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida

Tras practicar los estudios correspondientes por la Coordinación General de Servicios Periciales, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que el cuerpo hallado sin vida el lunes corresponde a la joven Kimberly Joselin ‘N’, “de acuerdo a los estudios practicados en las últimas horas”. En un comunicado, el fiscal dijo: “No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”, asegurando que habrá justicia en el caso la de joven desaparecida en Cuernavaca, quien fue localizada durante la diligencias de búsqueda en la zona boscosa del poblado Chamilpa, Cuernavaca, justo en las inmediaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Blumenkron Escobar señaló que la información sobre la identidad del cuerpo fue comunicada a su familia, “privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier pronunciamiento público” y dijo que la investigación se ha conducido bajo el principio del debido proceso, dignidad de la víctima y de las víctimas indirectas. TE PUEDE INTERESAR: Localizan cuerpo de Kimberly Jocelin Ramos en un predio cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

“Los hechos que han generado profunda preocupación en torno a la desaparición de Kimberly Joselin nos duelen a todas y todos. Reconozco y comprendo la indignación, el dolor de la familia y la exigencia legítima de justicia expresada en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en toda la entidad”, expresó. Agregó que desde que la familia denunció la ausencia de Kimberly, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas “actuó en el ámbito de sus responsabilidades con apego a los protocolos correspondientes y con acciones para su localización”.

Blumenkron Escobar indicó que se instruyó a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas a investigar con perspectiva de género y con el compromiso pleno de llegar hasta las últimas consecuencias. “Derivado de los actos de investigación, en los cuales han participado de manera determinante las instituciones integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, hoy tenemos un probable responsable de un hecho delictivo en agravio de Kimberly, el cual actualmente se encuentra en prisión preventiva en espera de que un juez determine su situación jurídica”, comentó. TE PUEDE INTERESAR: Adolescente de 16 años es detenido por feminicidio de menor de 14 en Naco, Sonora

DESAPARICIÓN DE KIMBERLY JOSELIN Kimberly Joselin Ramos fue vista por útima vez el pasado 20 de febrero en el plantel Chamilpa de la UAEM; un día después, su familia reportó la desaparición ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, por lo que se activaron protocolos de búsqueda. El 26 y 27 de febrero, familiares y estudiantes realizaron marchas y protestas para exigir la localización con vida de la joven y denunciar la lentitud de las investigaciones, la primera ocurrió en avenidas aledañas a sedes del Gobierno de Cuernavaca, la segunda movilización ocurrió en las instalaciones universitarias campus Chamilpa, las cuales se prolongaron por más de ocho horas con el cierre de accesos al campus y se exigió la presencia de autoridades universitarias.

La misma noche de las protestas en la UAEM, la Viridiana Aydeé León Hernández acudió al campus acompañada de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Nadxieellii Carranco Lechuga, para dialogar con la comunidad estudiantil. Al no ver resultados, las movilizaciones se intensificaron y durante el fin de semana las puertas del plantel Chamilpa volvieron a cerrarse; el lunes 2 de marzo, fue tomada la Torre de Rectoría, donde se registraron daños en la entrada.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a estadounidense Shane Poul ‘N’ por presunto feminicidio en hotel de Quintana Roo A la par, el 28 de febrero, la Fiscalía de Morelos informaba la detención de Jared Alejandro ‘N’, por su probable participación en la desaparición de Kimberly Joselín. Luego de la denuncia de desaparición, los indicios correspondientes llevaron al detenido. “Habría indicios para presumir su participación en la desaparición de la joven universitaria”, indicó en un comunicado; un día después un juez le impuso prisión preventiva por el delito de desaparición de personas cometida por particulares agravada.

Fue hasta el lunes que la dependencia informó el hallazgo del cuerpo sin vida de Kimberly en una zona boscosa en uno de los polígonos de rastreo cercanos al campus.

