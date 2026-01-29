Hallan cuerpo de víctima de desaparición en cateo a locales del Penny Riel, en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Labores de inteligencia, en el caso de una persona víctima de desaparición, llevaron al hallazgo de su cuerpo en el área de locales comerciales del Penny Riel, en Monterrey, Nuevo León.

Este jueves, la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) informó del hallazgo en el lugar, ubicado sobre la vía a Tampico y Félix U Gómez.

