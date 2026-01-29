Hallan cuerpo de víctima de desaparición en cateo a locales del Penny Riel, en Monterrey

/ 29 enero 2026
    Hallan cuerpo de víctima de desaparición en cateo a locales del Penny Riel, en Monterrey
    Labores de inteligencia, en el caso de una persona víctima de desaparición, llevaron al hallazgo de su cuerpo en el área de locales comerciales del Penny Riel, en Monterrey.

Agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y peritos localizaron el cuerpo de un masculino que se presume tenía reporte de desaparición

Monterrey, Nuevo León.- Labores de inteligencia, en el caso de una persona víctima de desaparición, llevaron al hallazgo de su cuerpo en el área de locales comerciales del Penny Riel, en Monterrey, Nuevo León.

Este jueves, la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) informó del hallazgo en el lugar, ubicado sobre la vía a Tampico y Félix U Gómez.

Agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y peritos localizaron el cuerpo de un masculino que se presume tenía reporte de desaparición.

