Hallan decapitado a agente ministerial en Tamaulipas

México
/ 15 enero 2026
    El agente formaba parte de la Fiscalía de Tamaulipas desde hace seis años. FOTO: CUARTOSCURO

aparece en las fichas de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas desde el 10 de enero del 2026.

Un agente de la Policía Ministerial Investigadora que estaba desaparecido desde el 10 de enero fue encontrado decapitado en la carretera a Ciudad Victoria.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no habían confirmado la identidad del cadáver por estar trabajando en el análisis forense criminológico.

Pero ex compañeros del elemento confirmaron que se trataba de Luis Fernando Rodríguez Ramírez, de 31 años de edad, un oficial que ingresó a la Fiscalía desde hace seis años.

El primer reporte policiaco del hallazgo del cadáver ocurrió a las 4:46 horas de este jueves.

La denuncia anónima informaba del avistamiento de un cuerpo abajo del puente ubicado por el kilómetro 10 de la carretera Prolongación Juan Capitán El Chihue de la Carretera Victoria-Soto La Marina.

Los agentes de la Guardia Estatal acudieron a verificar el llamado y al llegar encontraron efectivamente el cuerpo sin cabeza de un hombre.

La cabeza la tenía en medio de las piernas, junto a un letrero que rezaba: “Sigan buscando y van a encontrar, Ciudad Victoria tiene dueño”.

Luis Fernando Rodríguez aparece en las fichas de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas desde el 10 de enero del 2026.

