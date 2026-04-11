Hallan más restos en el Rancho Izaguirre

La mujer, quien se reservó su nombre, supo ante un Juez que su hija, de 19 años de edad, fue reclutada el 20 de mayo de 2024 y murió en el centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, aunque su cuerpo no ha sido localizado.

“Busco aunque sea un huesito”, fue la consigna de la madre de Merari Noemí García Mejía, quien acudió ayer al Rancho Izaguirre.

La buscadora pudo ingresar por primera vez al lugar, donde constató que continúan las excavaciones y la localización de fosas.

“(Agradezco) que me hayan dado por primera vez la entrada al Rancho Izaguirre. Es muy triste tener que entrar a un lugar donde sabes cómo le quitaron la vida a tu hija”, expresó.

Tras el recorrido, salió conmovida, pero fue arropada por sus compañeras.

“No busco culpables, busco aunque sea un huesito de mi hija”, dijo.

Integrantes de los colectivos Guerreros Buscadores, Manos Buscadoras, Luz de Esperanza, Huellas de Amor y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco fueron informados del hallazgo de restos humanos.

”Tienen que retirar la capa superior, de unos 80 centímetros a un metro, para poder ingresar maquinaria, pero sÌ han encontrado fosas”, contó Índira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

”Ahorita están en una etapa crítica, porque se halló algo delicado (.) se han recuperado muchos más restos óseos”.

De acuerdo con estimaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva un avance del 77.5 por ciento en la revisión del sitio.

”Sí han estado recuperando restos óseos, pero no tenemos cifras ni detalles sobre si corresponden a hombres o mujeres, porque no nos han notificado”, explicó Virginia Ponce, de Manos Buscadoras.

Los restos hallados previamente por Guerreros Buscadores en marzo de 2025 ya fueron trasladados a la Ciudad de México.

También se informó que se han extraído 98 muestras de ADN de prendas localizadas en el rancho, además de otras 30 que resultaron contaminadas.

Se prevé realizar una brigada para recolectar y comparar nuevas muestras de ADN.

En una jornada previa, sólo acudieron 30 personas para aportar su material genético tras identificar prendas de sus familiares.

También acudió Héctor Águila, integrante del colectivo Luz de Esperanza, cuyo hijo, Héctor Adrián Águila Corona, desapareció el 21 de julio de 2023.

Aunque hay un detenido, aún se desconoce el paradero del joven. El nombre del presunto responsable aparece en uno de los cuadernos encontrados en el rancho.

”Yo vine por eso. Ya se lo llevaron para contrastarlo con los testimonios de ‘El Lastra’ (José Gregorio ‘N’), que está detenido, y ver si hay relación con mi caso”, explicó.

La madre de Merari agregó que su hija fue “contratada” como guardia de seguridad.

La citaron en la Central de Zapopan y la trasladaron durante 45 minutos por la carretera a Nogales, rumbo a Teuchitlán.

”Quiero dar un mensaje a todos los jóvenes: muchos tienen la esperanza, como mi hija, de ganar más dinero con menos esfuerzo. Piensen muy bien lo que van a hacer”, advirtió.