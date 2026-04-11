$!Ahuyentó crimen organizado en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila a la exploración de gas

Mientras en Texas yacimientos producen gas con extracción estándar como con ‘fracking’, en México no producen ni de manera convencional. Mientras en Texas los yacimientos Eagle Ford y Western Gulf Basin producen gas tanto con extracción estándar como con “fracking”, en México la Cuenca de Burgos y la Sabinas-Burro Picachos, extensiones naturales de los campos estadounidenses, no producen ni de manera convencional ni con fractura hidráulica.

Hace más de 15 años, la región conformada por el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila fue azotada por asesinatos y secuestros del crimen organizado, lo que provocó la salida de inversiones. Entre 2010 y 2014, cuando se desató la cruenta narcoguerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, al menos dos trabajadores de Pemex fueron asesinados y 16 secuestrados en Burgos, ataques atribuidos a grupos criminales que bloquearon accesos a instalaciones y personal.

El entorno de inseguridad frenó el desarrollo, dijo un superintendente de Pemex que laboró en esos años en la zona. “Trabajar en Burgos era jugarse la vida”, resumió la fuente. “Los Zetas tomaron la batuta del mercado y de la operación”.

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