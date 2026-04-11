Ahuyentó crimen organizado en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila a la exploración de gas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 abril 2026
    Ahuyentó crimen organizado en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila a la exploración de gas
    El entorno de inseguridad frenó el desarrollo, dijo un superintendente de Pemex que laboró en esos años en la zona. REFORMA

Hace más de 15 años, la región conformada por el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila fue azotada por asesinatos y secuestros del crimen organizado, lo que provocó la salida de inversiones

Mientras en Texas yacimientos producen gas con extracción estándar como con ‘fracking’, en México no producen ni de manera convencional.

Mientras en Texas los yacimientos Eagle Ford y Western Gulf Basin producen gas tanto con extracción estándar como con “fracking”, en México la Cuenca de Burgos y la Sabinas-Burro Picachos, extensiones naturales de los campos estadounidenses, no producen ni de manera convencional ni con fractura hidráulica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhibe-dos-bocas-fallas-de-operacion-en-caso-de-incendio-en-la-refineria-olmeca-KF19940596

Hace más de 15 años, la región conformada por el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila fue azotada por asesinatos y secuestros del crimen organizado, lo que provocó la salida de inversiones.

Entre 2010 y 2014, cuando se desató la cruenta narcoguerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, al menos dos trabajadores de Pemex fueron asesinados y 16 secuestrados en Burgos, ataques atribuidos a grupos criminales que bloquearon accesos a instalaciones y personal.

$!Ahuyentó crimen organizado en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila a la exploración de gas

El entorno de inseguridad frenó el desarrollo, dijo un superintendente de Pemex que laboró en esos años en la zona.

“Trabajar en Burgos era jugarse la vida”, resumió la fuente. “Los Zetas tomaron la batuta del mercado y de la operación”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Gas Natural
Violencia

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?