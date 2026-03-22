Hallan posibles restos óseos en Iguala vinculados al Caso Ayotzinapa

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México
/ 22 marzo 2026
    Hallan posibles restos óseos en Iguala vinculados al Caso Ayotzinapa
    Centro de Derechos Humanos Tlachinollan informa sobre funeraria con posibles restos óseos vinculados al caso Ayotzinapa Vanguardia

Tras destacar irregularidades en reportes de la SEMEFO, se informó a madres y padres de los 43 normalistas por posible hallazgo

Se reportó que las autoridades informaron a las madres y a los padres de familia, del caso Ayotzinapa, sobre posibles descubrimientos de restos humanos, vinculados al incidente.

Las autoridades federales detallaron que los restos óseos, tras su análisis pericial, dieron como fecha aproximada el 2014, lapso en que los 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada.

Los restos humanos recolectados fueron hallados en una funeraria, según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. El sitio en cuestión fue identificado como ‘Funeraria Ángel’, ubicada en la carretera a la entrada de la ciudad de Iguala, espacio próximo a donde los 43 normalistas desaparecieron.

En el informe, dado a los padres y madres de familia el 20 de marzo, se detalló que hubo irregularidades en el interior de la funeraria, y que dichos errores están vinculados a los Servicios Médicos Forenses (Semefo).

Para proseguir con el análisis de los restos humanos, con el objetivo de identificar el perfil de las posibles víctimas, los familiares exigieron que el equipo argentino de antropología forense se encargue del caso. Afirmaron no confiar en los esfuerzos del gobierno para proceder con el análisis forense.

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Para las madres y padres la reunión fue difícil porque las autoridades no priorizan líneas de investigación que las familias y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideran clave’ se detalló en el informe.

Junto con los restos humanos, se informó de un horno clandestino, ropa y un colchón quemado con indicios de grasa humana.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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