Hallan posibles restos óseos en Iguala vinculados al Caso Ayotzinapa

Se reportó que las autoridades informaron a las madres y a los padres de familia, del caso Ayotzinapa, sobre posibles descubrimientos de restos humanos, vinculados al incidente.

Las autoridades federales detallaron que los restos óseos, tras su análisis pericial, dieron como fecha aproximada el 2014, lapso en que los 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada.

Los restos humanos recolectados fueron hallados en una funeraria, según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. El sitio en cuestión fue identificado como ‘Funeraria Ángel’, ubicada en la carretera a la entrada de la ciudad de Iguala, espacio próximo a donde los 43 normalistas desaparecieron.

En el informe, dado a los padres y madres de familia el 20 de marzo, se detalló que hubo irregularidades en el interior de la funeraria, y que dichos errores están vinculados a los Servicios Médicos Forenses (Semefo).

Para proseguir con el análisis de los restos humanos, con el objetivo de identificar el perfil de las posibles víctimas, los familiares exigieron que el equipo argentino de antropología forense se encargue del caso. Afirmaron no confiar en los esfuerzos del gobierno para proceder con el análisis forense.

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‘Para las madres y padres la reunión fue difícil porque las autoridades no priorizan líneas de investigación que las familias y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideran clave’ se detalló en el informe.

Junto con los restos humanos, se informó de un horno clandestino, ropa y un colchón quemado con indicios de grasa humana.