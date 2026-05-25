TV Azteca denuncia “intento evidente de censura” de Sheinbaum: ¿qué dijo la Presidenta de México?

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    TV Azteca denuncia “intento evidente de censura” de Sheinbaum: ¿qué dijo la Presidenta de México?
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, llamó a no ver TV Azteca al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno desarrollada por perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Llamó a no ver TV Azteca al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno desarrollada por perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego

La televisora TV Azteca reprobó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante la conferencia matutina de este lunes hizo un llamado a no ver los contenidos de la empresa, cuyo dueño es el empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Lo que usted hizo hoy, y tenemos que decirlo con todas sus letras, es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”, acusó en un comunicado.

En ese sentido, aseguró que el llamado a no ver TV Azteca será inútil porque hay millones de mexicanos que disfrutan de la programación, en donde destacó que cuenta con los mejores realities y películas, así como coberturas deportivas y espacios informativos “que sí hablan con la verdad”.

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“Estos mexicanos no dejarán de vernos sólo porque a usted le incomode la verdad y nuestro liderazgo en la conversación pública. No es la primera vez que la 4T intenta boicotearnos y hasta destruirnos pero, como siempre lo hemos demostrado, seguiremos siendo líderes en todo lo que hacemos”, garantizó.

La televisora del Ajusco consideró preocupante que se atente contra el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos a decidir libremente cómo y a través de qué medios de comunicación se informan.

“Sabemos que lo que a usted y a su movimiento les molesta es que somos una de las voces críticas que no se ha callado, ni con el acoso ni la persecución política en nuestra contra. Seguiremos diciendo la verdad y denunciando todo lo que su gobierno y su partido están haciendo mal”, advirtió.

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De acuerdo con TV Azteca, el gobierno ha mantenido una “complicidad al más alto nivel” con el narcotráfico y el crimen organizado, como es el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya o el actual mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como perfiles legislativos de Enrique Inzunza y Adán Augusto López, a quien señaló como líder del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco.

Además, denunció al gobierno de Sheinbaum de proteger “redes insultantes” de corrupción y desfalco lideradas por Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No somos ingenuos: sabemos que vienen más ataques y que esto es apenas el preludio de una etapa de censura y silenciamiento contra los medios críticos como nosotros”, dijo.

Sin embargo, afirmó TV Azteca que seguirá diciendo la verdad con responsabilidad periodística, aunque este hecho “le duela e incomode” al gobierno de Claudia Sheinbaum.

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¿QUÉ DIJO LA PRESIDENTA SHEINBAUM?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a no ver TV Azteca, televisora de Ricardo Salinas Pliego, al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno desarrollada por perfiles cercanos al empresario.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de la Mandataria federal en Palacio Nacional, se le pidió la opinión a la Presidenta sobre el colectivo “Mexicanos al grito de Paz”, quien se señala que lleva a cabo una campaña en contra del gobierno en turno porque se dedica a desplegar lonas con imágenes de funcionarios y los señala como “narcogobernadores”.

También se señaló que el colectivo no es una organización civil registrada ante la Secretaría de Gobernación, pero quienes difunden estas lonas son perfiles cercanos al empresario Salinas Pliego.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/que-regrese-lo-que-se-robo-sheinbaum-sobre-proceso-en-contra-de-alito-moreno-lider-del-pri-DJ20923437

Por lo anterior, Sheinbaum Pardo envió un contundente mensaje: “No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit, bueno un X, en este instante”, dijo.

La Mandataria federal adelantó que le propuso a Luis María Alcalde, consejera jurídica federal, dar el premio “El mitómano de la semana”. ”Es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas”, señaló la Presidenta, para luego retomar otros hechos en los que aseguró también mintieron quienes opinaron.

”Cuando ya lo sacan en la televisión o en el radio estas cosas que son de tres personas que van y ponen un cartel, pues alguna relación deben tener, no me consta, es una hipótesis”, expresó.

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