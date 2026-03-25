Lo que sabemos del triple feminicidio de Félix, Johana y Yeraldin en Puebla

Tres mujeres fueron víctimas de feminicidio, al ser encontradas sin vida en una barranca en Puebla; entre las víctimas había una menor de edad. El pasado 4 de marzo fue la última vez que Félix, Johana y Yeraldin fueron vistas con vida en Cuyoaco. De acuerdo con las primeras indagatorias, habían sido privadas de su libertad en la localidad de Guadalupe Victoria, antes de ser encontradas en una barranca a los límites territoriales de Puebla y Tlaxcala.

Los hechos ocurrieron el domingo 22 de marzo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde se reportó el hallazgo los restos de tres mujeres, quiénes fueron reportadas como desaparecidas desde inicio de marzo. El caso que causó consternación ocurrió en el municipio de Ixtacamaxtitlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, ante el hallazgo de los cuerpos que ya presentaban algún grado de descomposición.

TRIPLE FEMINICIDIO EN PUEBLA Las investigaciones determinaron que se trataba de Félix Bentura Martínez de 42 años, así como sus hijas Johana María de 20 años y Yeraldin de 9 años, las cuales habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 4 de marzo, cuando sujetos armados las sacaron por la fuerza de su vivienda del municipio de Coyuaco. Diversos medios locales de comunicación habían reportado además que un hombre y sus dos hijos menores de edad fueron asesinados a tiros la tarde del domingo en los límites de los municipios de General Felipe Ángeles y Quecholac.

Sin embargo, horas después la Secretaría de Seguridad Pública precisó que es falsa la información difundida sobre hechos violentos en el municipio de General Felipe Ángeles. Tras el intercambio de datos entre autoridades, no existe registro de algún acontecimiento de esa naturaleza en dicha demarcación. De acuerdo con el protocolo Alba Puebla, se reportó la desaparición de Félix Bentura, indicaron que se trataba de una mujer de 1.50 metros de altura, de tez morena oscura y cabello teñido de color rojo. Como señas particulares, cuenta con un tatuaje de mariposa en la pierna derecha con el que esperaban pudiera ser identificada luego de su desaparición.

Además, se reportó la desaparición de Johana María Cuellar Bentura, de 20 años de edad, describiéndola como una mujer de tez morena clara, con cabello corto ondulado y de complexión robusta, cuya única seña particular era una cicatriz por cesárea. Y Yeraldin Cuellar Bentura, de 9 años de edad, desapareció a la par: 1.20 metros de altura, tez morena clara y su complexión delgada quedaron apuntadas en su ficha de búsqueda con la que se esperaba tener más información sobre ella. Junto con las mujeres, también desapareció un menor de aproximadamente un año de edad, aunque pudo ser localizado con vida unos días atrás.

Trascendió que la desaparición de Félix, Johana y Yeraldin ocurrió cuando un grupo armado se las llevó por la fuerza de su casa en el municipio de Cuyoaco y fueron localizadas muertas 18 días después en una barranca del municipio de Ixtacamaxtitlán. Una llamada anónima al 911 alertó la presencia de un bulto sospechoso debajo del puente, a lo que acudieron elementos de seguridad para confirmar el hallazgo de los cuerpos.

VIOLENCIA EN PUEBLA En los primeros dos meses del año, se han registrado en el estado de Puebla un total de 119 asesinatos, según el recuento oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal. Se trata de casi dos homicidios al día en promedio en territorio poblano. El estado de Puebla sufre, desde hace un par de años, los estertores de la violencia relacionada con la operación de bandas de narcomenudistas y de huachicol; en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios. Los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado (2025), según documentó la organización civil Causa en Común.

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