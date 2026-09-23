Hallan sin vida a Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla

Mateo Hernández, de 16 años de edad, fue localizado sin vida la mañana de este miércoles 23 de septiembre en el municipio de Nicolás Bravo, Puebla . El joven, hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, se encontraba desaparecido desde hacía cuatro días, cuando sus familiares perdieron contacto con él.

El hallazgo fue reportado por motociclistas que transitaban sobre la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz, a la altura del tramo que conecta con San Felipe Maderas. Los conductores se percataron de la presencia del cuerpo a un costado del camino y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia de la región.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías locales acudieron a la zona para acordonar el área y realizar el levantamiento del cuerpo. Los peritos especializados iniciaron las primeras investigaciones para recabar evidencia en el sitio y trasladar los restos al servicio médico forense.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. Aunque en la región circularon versiones sobre un posible secuestro, las corporaciones de seguridad no han confirmado de forma oficial el móvil de los hechos y continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió.