Hallan sin vida a Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla

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    Hallan sin vida a Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla
    Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla, es localizado sin vida luego de estar desaparecido desde el 19 VANGUARDIA

Autoridades confirmaron la localización de Mateo Hernández en Nicolás Bravo a cuatro días de reportarse su desaparición.

Mateo Hernández, de 16 años de edad, fue localizado sin vida la mañana de este miércoles 23 de septiembre en el municipio de Nicolás Bravo, Puebla. El joven, hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, se encontraba desaparecido desde hacía cuatro días, cuando sus familiares perdieron contacto con él.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-puebla-confirma-que-restos-hallados-en-tehuacan-son-de-yasmin-joven-de-15-anos-JA23676852

El hallazgo fue reportado por motociclistas que transitaban sobre la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz, a la altura del tramo que conecta con San Felipe Maderas. Los conductores se percataron de la presencia del cuerpo a un costado del camino y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia de la región.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías locales acudieron a la zona para acordonar el área y realizar el levantamiento del cuerpo. Los peritos especializados iniciaron las primeras investigaciones para recabar evidencia en el sitio y trasladar los restos al servicio médico forense.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. Aunque en la región circularon versiones sobre un posible secuestro, las corporaciones de seguridad no han confirmado de forma oficial el móvil de los hechos y continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desaparece-mateo-hernandez-hijo-del-alcalde-de-tecamachalco-puebla-ND23640379

¿QUIÉN ERA MATEO HERNÁNDEZ?

Joven de 16 años, estudiante de preparatoria BUAP e hijo mayor del actual presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López.

Había desaparecido el 19 de septiembre tras perderse contacto con él al rededor de las 13:00 horas. Tras el reporte familiar, la Fiscalía General del Estado de Puebla inició las investigaciones correspondientes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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