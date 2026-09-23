Fiscalía de Puebla confirma que restos hallados en Tehuacán son de Yasmín, joven de 15 años

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México
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    Fiscalía de Puebla confirma que restos hallados en Tehuacán son de Yasmín, joven de 15 años
    Una prueba de ADN permitió confirmar que los restos hallados en un tonel pertenecían a Yasmín Altamirano. Redes sociales

La Fiscalía de Puebla confirmó por pruebas de ADN que los restos hallados en julio corresponden a Yasmín Altamirano, desaparecida desde junio.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que los restos humanos encontrados el pasado 10 de julio dentro de un tonel, en la colonia Observatorio de Tehuacán, corresponden a Yasmín A. A., una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida desde el 21 de junio.

La joven, quien tenía una discapacidad, fue vista por última vez en la colonia Tepeyac, en Tehuacán. Tras su desaparición, la Fiscalía de Puebla inició las labores de búsqueda y localización.

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FAMILIA ESPERÓ RESULTADOS DE ADN PARA IDENTIFICAR A YASMÍN

Debido al avanzado estado de descomposición en el que fueron encontrados los restos, la adolescente no pudo ser identificada de manera visual. Por ello, sus familiares tuvieron que esperar a que la Fiscalía realizara las pruebas de ADN correspondientes.

La víspera de este miércoles 23 de septiembre trascendió que la autoridad confirmó que los restos pertenecían a Yasmín. Posteriormente, fueron entregados a sus familiares para realizar las exequias.

La adolescente contaba con una ficha de búsqueda bajo el expediente CBP-429/2026, emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

En el documento se indicaba que Yasmín medía aproximadamente 1.40 metros, tenía complexión delgada y tez morena clara. Como seña particular, se registró una cicatriz por cesárea.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón deportivo, una blusa negra y tenis blancos.

Tras identificar oficialmente el cuerpo, la Comisión publicó la ficha de Yasmin con la leyenda ‘localizada’ sin que se especificara que fue encontrada sin vida.

YASMÍN ERA MADRE DE UN BEBÉ

Durante las labores de búsqueda se informó que la adolescente trabajaba de manera informal en inmediaciones del centro de Tehuacán. Comerciantes de la zona señalaron que habían dejado de verla.

Yasmín era madre de un bebé, quien actualmente permanece bajo el cuidado de sus familiares.

De acuerdo con sus familiares, los restos serán trasladados a la comunidad de origen de la adolescente, ubicada en el municipio de Vicente Guerrero, en la Sierra Negra de Puebla, donde se realizarán los servicios funerarios y posteriormente será sepultada.

AUTORIDADES CONTINÚAN CON LAS INVESTIGACIONES

De manera extraoficial trascendió que una persona habría sido detenida en relación con estos hechos; sin embargo, los familiares no han confirmado oficialmente esta información.

Hasta el momento, la autoridad poblana no ha emitido un informe público con detalles sobre las investigaciones ni ha precisado las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la adolescente.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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FEMINICIDIOS EN MÉXICO DURANTE 2026

Entre enero y agosto de 2026 se han registrado alrededor de 442 casos oficiales de feminicidio en México, de acuerdo con reportes basados en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La investigación sobre la muerte de Yasmín continúa en Puebla para determinar las circunstancias del caso y establecer, conforme avancen las diligencias, las responsabilidades correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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