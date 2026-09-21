Desaparece Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla

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    Desaparece Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla
    Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco Puebla, junto a su familia y su hijo desaparecido, Mateo Hernández. X
    Desaparece Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla
    Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco, Puebla. X

La Fiscalía de Puebla contactó al edil Mateo Hernández López para formalizar la denuncia e iniciar las investigaciones tras su ausencia desde el sábado.

Mateo Hernández, de 16 años de edad e hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 19 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya buscó al edil para formalizar la denuncia y comenzar con los trabajos de localización.

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El adolescente fue visto por última vez alrededor de las 13:00 horas del sábado. Según los reportes iniciales de las autoridades estatales, el joven salió de su domicilio con la intención de reunirse con compañeros de clase para realizar un trabajo escolar. Mateo cursa la preparatoria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de Puebla, la familia fue la que alertó formalmente sobre la falta de contacto con el menor desde la 13:00 horas del sábado. No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que hasta la mañana del lunes se acercaron agentes ministeriales para apoyarle en la apertura formal de la carpeta de investigación.

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Las investigaciones avanzan a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE). Las autoridades analizan distintas hipótesis, entre las que destaca la posibilidad de un secuestro. Sin embargo, la institución aclaró que no hay confirmación oficial sobre este delito y que se mantienen abiertas diversas líneas de búsqueda.

El gobierno estatal solicitó manejar el caso con respeto y sensibilidad hacia los familiares. Hasta el momento, las redes sociales y canales oficiales del Ayuntamiento de Tecamachalco operan con normalidad. La administración municipal no ha emitido ningún comunicado al respecto.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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