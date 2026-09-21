Desaparece Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla

Mateo Hernández, de 16 años de edad e hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 19 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya buscó al edil para formalizar la denuncia y comenzar con los trabajos de localización.

El adolescente fue visto por última vez alrededor de las 13:00 horas del sábado. Según los reportes iniciales de las autoridades estatales, el joven salió de su domicilio con la intención de reunirse con compañeros de clase para realizar un trabajo escolar. Mateo cursa la preparatoria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de Puebla, la familia fue la que alertó formalmente sobre la falta de contacto con el menor desde la 13:00 horas del sábado. No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que hasta la mañana del lunes se acercaron agentes ministeriales para apoyarle en la apertura formal de la carpeta de investigación.