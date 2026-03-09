Hallan sin vida a sacerdote Juan Manuel Madrigal Zavala en Chiapas

México
/ 9 marzo 2026
    Hallan sin vida a sacerdote Juan Manuel Madrigal Zavala en Chiapas
    El sacerdote Juan Manuel Madrigal Zavala fue hallado sin vida la mañana de este 9 de marzo en las inmediaciones del centro ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla. ESPECIAL

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez confirmó la muerte del sacerdote mediante un breve mensaje difundido en redes sociales

El sacerdote Juan Manuel Madrigal Zavala fue hallado sin vida la mañana de este 9 de marzo en las inmediaciones del centro ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla, Chiapas, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el domingo 8 de marzo, cuando se dirigía a una comunidad del norte de Chiapas para oficiar misa.

El ayuntamiento de Ocotepec confirmó el hallazgo del presbítero en ese lugar. “En el lugar se encuentra desplegadas las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley y determinar las causas del deceso”.

DESAPARICIÓN DEL SACERDOTE JUAN MANUEL MADRIGAL ZAVALA

De acuerdo con los reportes, Madrigal Zavala —adscrito a la parroquia de San Marcos Evangelista— salió por la mañana de la casa parroquial rumbo a la comunidad de San Andrés Carrizal para celebrar misa. El religioso viajaba en un vehículo Jetta negro con placas de Chiapas DMD-885-K, el cual fue localizado en el barrio de San Juan junto con su mochila, mientras que su cuerpo fue encontrado posteriormente por habitantes de la zona.

Tras recibir el reporte de su desaparición, autoridades municipales activaron un operativo de búsqueda. “La dirección de Seguridad Pública Municipal de Ocotepec, implementó un operativo de búsqueda desde el momento en que se recibió el reporte a las 21:00 horas de ayer domingo 8 de marzo”.

En las labores participaron también policías municipales de Coapilla y Tapalapa. “Sin embargo, durante las primeras horas de rastreo los resultados fueron negativos, hasta el trágico hallazgo ocurrido en las cercanías del centro ecoturístico el día de hoy”.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, instancia que informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. “En las próximas horas se darán a conocer los avances sobre las investigaciones”, anunció la institución.

LAMENTAN LOS HECHOS

El gobierno municipal de Ocotepec, encabezado por Isidro Baldemar Ramos Bonifaz, del Partido del Trabajo, expresó sus condolencias por el fallecimiento del sacerdote.

“Hacemos votos para que este trágico hecho se esclarezca prontamente y expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares, amigos y a toda la feligresía católica el municipio de Ocotepec, por este lamentable suceso”.

Madrigal Zavala pertenecía a la diócesis de Tuxtla Gutiérrez y este año cumpliría 36 años de servicio pastoral. En 2020 había estado asignado a la parroquia de San Juan Bautista, en el municipio de Ocozocoautla.

ARQUIDIÓCESIS CONFIRMA EL FALLECIMIENTO

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez confirmó la muerte del sacerdote mediante un breve mensaje difundido en redes sociales, en el que señaló que el deceso ocurrió de forma inesperada y que aún no se conocen las causas. El presbítero se desempeñaba como vicario parroquial en San Marcos Evangelista, en Ocotepec.

“Durante su servicio pastoral, el Padre Juan Manuel entregó su vida al anuncio del Evangelio, al acompañamiento de las comunidades y a la celebración de los sacramentos, siendo signo de la cercanía de Dios para muchos fieles”, manifestó.

