FGR desmantela túnel de huachicol conectado a ducto de Pemex en Nuevo León; asegura más de 205 mil litros

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    FGR desmantela túnel de huachicol conectado a ducto de Pemex en Nuevo León; asegura más de 205 mil litros
    Autoridades federales localizaron un túnel conectado a un poliducto de Pemex en Santa Catarina y aseguraron combustible y autotanques. FGR

FGR aseguró un túnel clandestino para robo de hidrocarburos en Santa Catarina, Nuevo León, y decomisó más de 205 mil litros de combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 11 de mayo sobre el desmantelamiento de un túnel clandestino utilizado presuntamente para el robo de hidrocarburos en el estado de Nuevo León, el cual se encontraba conectado directamente a un poliducto de Petróleos Mexicanos.

El anuncio fue realizado por el vocero de la FGR, Ulises Lara López, mediante un mensaje dirigido a medios de comunicación, en el que detalló los resultados de las investigaciones y operativos realizados por autoridades federales y estatales.

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OPERATIVO COORDINADO DESMANTELA TÚNEL EQUIPADO PARA LA EXTRACCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBURO EN PEMEX

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, el operativo fue resultado de actos de investigación sustentados en labores de inteligencia y trabajo de campo enfocados en combatir delitos relacionados con hidrocarburos.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República, personal de Petróleos Mexicanos, integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Nuevo León.

Durante el mensaje, Ulises Lara señaló que las autoridades aseguraron un túnel equipado con infraestructura para la extracción ilícita de combustible y que conectaba un inmueble privado con instalaciones de Pemex.

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TÚNEL UTILIZADO PARA HUACHICOLEO FUE LOCALIZADO EN INSTALACIONES DE PEMEX SANTA CATARINA

La FGR detalló que agentes de la Agencia de Investigación Criminal localizaron la excavación dentro de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho TAD de Pemex, ubicada en el municipio de Santa Catarina.

Tras realizar inspecciones en el sitio, los agentes identificaron que el túnel se extendía hacia un inmueble contiguo localizado sobre el antiguo camino a Villas de García, también en ese municipio.

Posteriormente, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en el predio señalado, donde confirmaron que la excavación conectaba directamente con un poliducto de 18 pulgadas perteneciente a Pemex.

LOCALIZAN EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE

En el interior del túnel, las autoridades encontraron distintos equipos utilizados presuntamente para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Entre los objetos localizados se encontraban un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, herramientas de roscado y una manguera de alta presión.

Las autoridades indicaron además que el inmueble intervenido aparentemente era utilizado como centro de almacenamiento de combustible, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores.

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CONTENEDOR MARÍTIMO OCULTABA ACCESO A TÚNEL

Durante el operativo, personal de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal localizó un contenedor metálico marítimo en cuyo interior se encontraba oculto el acceso principal al túnel clandestino.

Con este hallazgo, las autoridades confirmaron la conexión directa entre el inmueble cateado y las instalaciones de Pemex en Santa Catarina.

ASEGURAN MÁS DE 205 MIL LITROS DE HIDROCARBURO EN NUEVO LEÓN

Como resultado del operativo, la Fiscalía General de la República informó el aseguramiento de aproximadamente 205 mil 418 litros de hidrocarburo.

Asimismo, fueron decomisados 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, herramientas para construcción, costales de arena, documentación diversa y un teléfono celular.

Las autoridades también aseguraron el inmueble intervenido y el túnel clandestino utilizado para las actividades ilícitas.

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FGR DESTACA ACCIONES CONTRA ROBO DE COMBUSTIBLE

Durante el mensaje, el vocero de la FGR afirmó que la institución mantiene el fortalecimiento de las acciones dirigidas al combate del robo de hidrocarburos en el país.

La dependencia reiteró además que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para inhibir las operaciones de grupos delictivos relacionadas con el llamado huachicol.

En su posicionamiento final, la Fiscalía General de la República señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para proteger la seguridad energética y el patrimonio nacional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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