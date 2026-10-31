Harfuch reconoce al Ejército por los 60 años de operación del Plan DN-III-E

El Plan DN-III-E cumplió 60 años de operación como uno de los principales mecanismos de respuesta de las Fuerzas Armadas ante desastres y situaciones de emergencia en México. En el marco del aniversario, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de los elementos que participan en las tareas de auxilio a la población. A través de una publicación en redes sociales, el funcionario felicitó al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de Defensa, así como a las mujeres y hombres del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional por las seis décadas de servicio mediante esta estrategia.

“Seis décadas de auxilio a la población representan generaciones de soldados que han rescatado personas, llevado alimentos y atención médica, abierto caminos y ayudado a comunidades enteras a recuperarse de una emergencia”, expresó García Harfuch. El secretario también destacó que la presencia de las Fuerzas Armadas durante situaciones de emergencia brinda apoyo a las comunidades afectadas y refleja su compromiso con la población. ¿QUÉ ES EL PLAN DN-III-E Y CUÁNDO COMENZÓ A OPERAR? El Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, conocido como Plan DN-III-E, es una estrategia de la Secretaría de la Defensa Nacional que permite al Ejército y a la Fuerza Aérea participar en labores de protección y auxilio a la población ante situaciones de desastre. Su elaboración y aplicación comenzaron en 1966, después del desbordamiento del río Pánuco, que provocó afectaciones en distintas comunidades.

El nombre DN-III-E surgió por su incorporación como anexo E dentro de la Planeación de Defensa Nacional. Aunque en revisiones posteriores se consideró modificar su denominación, el Alto Mando militar decidió conservarla debido a que ya era identificada por la sociedad, las autoridades y los medios de comunicación. Desde entonces, el plan se ha utilizado para atender emergencias ocasionadas tanto por fenómenos naturales como por actividades humanas. ESTAS SON LAS CINCO ACCIONES PRINCIPALES DEL PLAN DN-III-E La estrategia contempla cinco actividades fundamentales para atender a la población y reducir los riesgos durante una emergencia: Búsqueda y rescate: localización y auxilio de personas que se encuentran en peligro o atrapadas. Evacuación de comunidades: traslado de habitantes de zonas que representan un riesgo para su integridad. Administración de albergues: apoyo para habilitar y operar espacios destinados a recibir a personas afectadas. Recomendaciones a la población: difusión de indicaciones preventivas y medidas de protección ante una situación de emergencia. Seguridad y vigilancia: resguardo de las áreas afectadas para proteger a la población y facilitar las labores de atención. Estas acciones permiten organizar la participación de los elementos militares en las zonas donde se requiere asistencia. PLAN DN-III-E ATIENDE DESASTRES NATURALES Y SITUACIONES PROVOCADAS POR ACTIVIDADES HUMANAS La aplicación del Plan DN-III-E no se limita a fenómenos meteorológicos o desastres naturales. La estrategia también contempla la intervención de las Fuerzas Armadas ante emergencias de origen antropogénico, es decir, aquellas relacionadas con actividades humanas. Su objetivo es brindar auxilio a la población civil mediante tareas de rescate, evacuación, atención y vigilancia, de acuerdo con las necesidades que presente cada emergencia. Al cumplirse seis décadas de su puesta en marcha, Omar García Harfuch reconoció la participación de los integrantes de las Fuerzas Armadas que han intervenido en estas labores y felicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional por el aniversario del operativo.