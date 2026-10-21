UIF y Guardia Nacional fortalecerán combate contra lavado de dinero

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    UIF y Guardia Nacional fortalecerán combate contra lavado de dinero
    El convenio detalla que el intercambio se debe dar con legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad. ESPECIAL

Firman convenio UIF y Defensa para fortalecer el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita

A unos días de que se dé a conocer el resultado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional (GN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información para el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).

La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la GN, proporcionará a la unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información contenida en sus bases de datos y registros que resulten útiles para el ejercicio de sus atribuciones.

Investiga FGR trata de personas y red de explotación sexual en el caso Debanhi Escobar

En tanto, la UIF, por su parte, podrá generar y compartir productos de inteligencia derivados de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación aplicable y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.

Así lo dio a conocer la SHCP en un comunicado en el que se destaca que dicho instrumento permitirá establecer mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información y documentación que contribuya a identificar elementos constitutivos de ORPI y otras conductas relacionadas, así como fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.

Se establece que para el intercambio se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.

Lo anterior porque hay obligaciones específicas para proteger los datos personales y la información reservada o confidencial, así como restricciones para su empleo fuera de los fines institucionales que dieron origen a su intercambio.

Incluye capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, así como la integración de un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio.

Con ello, Hacienda afirmó que se refrenda el compromiso de ambas dependencias para fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en congruencia con los estándares y recomendaciones del GAFI.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
LAVADO DE DINERO

Organizaciones


Sedena
UIF

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX