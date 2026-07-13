‘Hay contradicciones’... Sheinbaum pide escuchar audios de Ken Salazar sobre captura de ‘El Mayo’ Zambada

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que continúa revisando la entrevista completa concedida por el exdiplomático estadounidense; sin embargo, adelantó que algunos de los puntos expuestos resultan relevantes debido a que difieren de versiones que han circulado en el ámbito político y mediático.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las declaraciones realizadas recientemente por el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar , contienen elementos que, a su juicio, ayudan a contextualizar la discusión sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y otros temas relacionados con la seguridad bilateral.

” Es muy interesante lo que dice respecto al gobernador de Sinaloa y respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Claramente está diciendo que no tenía conocimiento de ningún vínculo ”, expresó la titular del Ejecutivo al referirse a las declaraciones de Salazar.

DESTACA POSTURA SOBRE SINALOA Y EL GOBIERNO ANTERIOR

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que, de acuerdo con lo expresado por el exembajador, éste aseguró no contar con información que relacionara al gobernador de Sinaloa con organizaciones delictivas.

Asimismo, indicó que el exfuncionario estadounidense también manifestó que no tenía elementos para sostener que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador hubiera brindado algún tipo de protección a grupos del crimen organizado.

La presidenta sostuvo que esos planteamientos contrastan con diversas acusaciones realizadas por integrantes de la oposición y algunos críticos de la administración federal, quienes habían sostenido versiones distintas sobre esos temas.

PERSISTEN DUDAS SOBRE LA CAPTURA DE “EL MAYO” ZAMBADA

Respecto a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, la mandataria reiteró que aún existen aspectos que, desde la perspectiva del Gobierno de México, requieren un mayor esclarecimiento.

Explicó que una de las principales interrogantes surge por las diferencias entre la versión inicialmente difundida por autoridades estadounidenses y otra información que posteriormente fue dada a conocer sobre el traslado del presunto líder criminal hacia territorio de Estados Unidos.

”Hay una versión contradictoria con la exposición donde presentan el avión como si hubiera sido una operación del FBI. Esa contradicción tiene que seguir investigándose”, afirmó Sheinbaum al referirse a las distintas narrativas que han surgido en torno al caso.

FGR MANTIENE INVESTIGACIONES SOBRE EL CASO

La presidenta recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con estos hechos para determinar cómo ocurrió el traslado de ”El Mayo” Zambada y esclarecer los elementos que todavía generan dudas.

Según explicó, una versión sostiene que Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron por su cuenta a la frontera con Estados Unidos, mientras que otra presenta la aeronave utilizada como parte de una operación atribuida al FBI, lo que, dijo, representa una inconsistencia que aún no ha sido aclarada públicamente.

Sheinbaum también recordó que, tras conocerse estos acontecimientos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió poner en pausa la relación institucional con el entonces embajador estadounidense al considerar que pudo haberse registrado una posible intervención en territorio mexicano sin notificar previamente al Gobierno de México, un episodio que continúa siendo motivo de análisis dentro de la relación bilateral.