Invertirá gobierno de Sheinbaum 58 mil 415 mdp en infraestructura educativa durante 2026

El funcionario explicó que los recursos permitirán desarrollar proyectos de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de planteles educativos en los niveles de educación básica , media superior y superior , como parte de una estrategia enfocada en ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de aprendizaje.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinará una inversión histórica de 58 mil 415 millones de pesos durante 2026 para fortalecer la infraestructura educativa en todo el país. El anuncio fue realizado por el secretario de Educación Pública , Mario Delgado Carrillo , durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

”La inversión permitirá contar con espacios educativos más dignos y ampliar las oportunidades para miles de estudiantes”, señaló Mario Delgado al presentar el plan de infraestructura previsto para el próximo año.

EDUCACIÓN BÁSICA CONCENTRARÁ LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS

Del monto total anunciado, 37 mil 715 millones de pesos serán destinados a educación básica, mientras que 10 mil 916.4 millones corresponderán a educación media superior y 9 mil 783.9 millones de pesos se invertirán en educación superior.

Dentro del nivel básico, el secretario destacó la continuidad del programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual los comités integrados por madres y padres de familia administran directamente los recursos destinados a mejorar las condiciones de los planteles.

Durante este año, dicho programa ya benefició a 71 mil 482 escuelas, con una inversión superior a 22 mil 694 millones de pesos. Al sumar los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), la inversión total para este nivel educativo asciende a 37 mil 715 millones de pesos, en beneficio de más de 22 millones de estudiantes.

NUEVOS PLANTELES Y MÁS ESPACIOS PARA BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD

En el nivel de educación media superior, el Gobierno Federal contempla 485 acciones de infraestructura, entre las que destacan la construcción de 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, además de 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y la creación de 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza.

Con estas obras se proyecta generar 156 mil 240 nuevos espacios para estudiantes durante este año, mientras que la meta del actual sexenio es superar los 200 mil lugares adicionales en este nivel educativo.

Respecto a la educación superior, Mario Delgado informó que la inversión cercana a 9 mil 784 millones de pesos permitirá ampliar universidades públicas, institutos tecnológicos, universidades interculturales, escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, además de impulsar la construcción de un nuevo campus del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala y nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

BUSCAN AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN TODO EL PAÍS

El titular de la SEP explicó que este programa forma parte de una estrategia nacional para incrementar el acceso a la educación en regiones donde existe una alta demanda de espacios escolares y universitarios.

Asimismo, indicó que una parte importante de los proyectos será desarrollada en municipios considerados prioritarios dentro de las políticas de atención a las causas de la violencia, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas para las nuevas generaciones.

”La estrategia busca cumplir la meta de crear 330 mil nuevos espacios en educación superior durante el sexenio”, destacó el funcionario al presentar los objetivos de largo plazo para el sistema educativo nacional.