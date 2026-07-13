‘Educación, prioridad de la 4T’... Sheinbaum destaca becas e infraestructura

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México
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    ‘Educación, prioridad de la 4T’... Sheinbaum destaca becas e infraestructura
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el fortalecimiento de la educación pública ocupa un lugar central en la agenda de su administración. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum destacó que la educación pública es una prioridad de su gobierno con becas universales, ampliación de la cobertura educativa, infraestructura escolar y acciones para fortalecer al magisterio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la educación pública representa una de las prioridades de su administración y aseguró que el Gobierno de México continuará impulsando programas dirigidos a ampliar las oportunidades de estudio para niñas, niños y jóvenes en todo el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la estrategia educativa contempla diversos ejes de acción, entre ellos el fortalecimiento de los apoyos económicos para estudiantes, la ampliación de la cobertura en los niveles medio superior y superior, así como inversiones destinadas a mejorar la infraestructura de los planteles.

Son muchas acciones y programas para mejorar la educación de los niños y jóvenes en nuestro país y garantizar el acceso a la educación pública”, expresó la presidenta al presentar un balance de las políticas educativas que impulsa su administración.

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BECAS UNIVERSALES Y APOYOS PARA ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES

Uno de los principales componentes de esta estrategia, explicó Sheinbaum, es el sistema de becas educativas, el cual busca reducir el abandono escolar y facilitar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

La presidenta recordó que continúan vigentes los apoyos para alumnos de educación primaria, además de la beca universal para secundaria, la Beca Benito Juárez destinada a estudiantes de preparatorias públicas y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a quienes cursan estudios de educación superior.

Asimismo, destacó la incorporación de nuevos esquemas de apoyo como la beca Gertrudis Bocanegra y los incentivos destinados a estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior.

También informó que el programa de becas de transporte para estudiantes universitarios continuará expandiéndose. Precisó que durante este año llegará a Chiapas, Campeche y Zacatecas, mediante un modelo de financiamiento compartido entre los gobiernos estatales y la Federación.

AMPLIARÁN COBERTURA E IMPULSARÁN NUEVO BACHILLERATO NACIONAL

Como parte de los objetivos planteados para el sector educativo, la titular del Ejecutivo señaló que se trabaja en incrementar la matrícula de educación media superior y educación superior, con el propósito de que un mayor número de jóvenes pueda continuar sus estudios.

Dentro de este proyecto también se encuentra la creación del Bachillerato Nacional, una iniciativa que busca integrar los distintos subsistemas de preparatoria existentes en México bajo un esquema que facilite la homologación académica y administrativa.

La mandataria explicó que esta propuesta pretende fortalecer la articulación del nivel medio superior y ampliar las opciones educativas disponibles para los estudiantes en diferentes regiones del país.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y APOYO AL MAGISTERIO, ENTRE LOS EJES DEL PLAN

En materia de infraestructura, Sheinbaum indicó que continuará operando el programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual madres y padres de familia administran de manera directa los recursos destinados a la rehabilitación y mantenimiento de los planteles educativos.

De manera paralela, el Gobierno Federal mantendrá inversiones públicas para la construcción de nuevas escuelas y el mejoramiento de la infraestructura educativa, con el objetivo de ofrecer espacios adecuados para el aprendizaje.

La presidenta también recordó que su administración mantiene acciones dirigidas al magisterio, entre ellas el incremento salarial, mejoras al sistema de pensiones, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, consultas para facilitar la movilidad docente y el proceso de basificación del personal educativo.

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DATOS CURIOSOS

· La Beca Benito Juárez beneficia a estudiantes inscritos en preparatorias públicas de todo el país.

· El programa La Escuela es Nuestra entrega recursos directamente a los comités integrados por madres y padres de familia para decidir las mejoras prioritarias de cada plantel.

· La nueva beca Gertrudis Bocanegra forma parte de la ampliación de apoyos educativos anunciada por el Gobierno Federal.

· El proyecto del Bachillerato Nacional busca integrar los distintos subsistemas de educación media superior existentes en México.

· El programa de becas de transporte para universitarios ampliará su cobertura este año hacia Chiapas, Campeche y Zacatecas, mediante un esquema de financiamiento conjunto entre la Federación y los gobiernos estatales.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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