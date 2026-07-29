¿Hay repunte de casos de COVID-19 en México?... esto dice la Secretaría de Salud

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    ¿Hay repunte de casos de COVID-19 en México?... esto dice la Secretaría de Salud
    La Secretaría de Salud informó que la actividad de COVID-19 registra un incremento en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Secretaría de Salud confirmó un aumento en la circulación del COVID-19 en México. Conoce cuáles son los grupos con mayor incidencia, los síntomas más comunes y qué indican los datos epidemiológicos

Los reportes más recientes de la Secretaría de Salud muestran un incremento en la actividad del COVID-19 en México. Si bien el número acumulado de casos continúa en niveles relativamente bajos, las autoridades sanitarias señalaron que el aumento en la positividad refleja una mayor circulación del virus SARS-CoV-2 en distintas regiones del país.

La dependencia federal aclaró que esta situación no representa un llamado a la alarma, sino una invitación a mantenerse informados y atentos a la evolución de la enfermedad, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mantiene-mexico-rezago-en-vacunacion-oms-GI22198970

La vigilancia epidemiológica continúa siendo una herramienta clave para monitorear el comportamiento del virus y orientar las decisiones de salud pública conforme cambian las condiciones sanitarias.

LOS ADULTOS MAYORES Y MENORES, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS

De acuerdo con la información oficial, los grupos que actualmente presentan las tasas de incidencia más elevadas corresponden principalmente a adultos mayores, así como a bebés y niñas y niños pequeños.

Las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud ubican a las personas de 90 a 94 años con la mayor tasa de incidencia, seguidas por quienes tienen entre 85 y 89 años. También destacan los menores de entre 1 y 4 años, las personas de 95 años o más y los bebés menores de un año.

Estos datos reflejan que el virus continúa circulando y que algunos sectores de la población mantienen una mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad, por lo que las autoridades reiteran la importancia de observar cualquier cambio en el estado de salud.

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES

Las autoridades sanitarias recordaron que los síntomas de COVID-19 pueden variar en intensidad, aunque existen manifestaciones que siguen siendo las más frecuentes entre las personas contagiadas.

Entre ellas se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular y, en algunos casos, dificultad para respirar.

La presencia de estos síntomas puede confundirse con otras enfermedades respiratorias, por lo que la evaluación médica continúa siendo un elemento importante para establecer un diagnóstico adecuado.

SALUD PIDE EVITAR LA AUTOMEDICACIÓN

La Secretaría de Salud también reiteró el llamado a evitar la automedicación, especialmente cuando se presentan síntomas respiratorios.

La dependencia recordó que los antibióticos no son efectivos para tratar enfermedades causadas por virus, como el COVID-19, y que su uso únicamente debe realizarse bajo indicación de un profesional de la salud.

Asimismo, enfatizó que no deben administrarse medicamentos a niñas y niños sin una valoración médica previa, ya que un tratamiento inadecuado puede generar complicaciones o retrasar la atención correcta.

LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PERMITE DAR SEGUIMIENTO AL VIRUS

Las autoridades explicaron que el monitoreo constante permite conocer cómo evoluciona la circulación del SARS-CoV-2 y detectar oportunamente cambios en la tendencia de los contagios.

De acuerdo con la información oficial, un incremento en la circulación del virus no significa necesariamente un escenario de emergencia sanitaria, sino que ofrece elementos para fortalecer el seguimiento epidemiológico y proteger a los grupos con mayor riesgo.

La Secretaría de Salud destacó que el comportamiento del virus continúa siendo evaluado de forma permanente para contar con información actualizada sobre su impacto en la población mexicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reaparece-el-covid-19-en-yucatan-reportan-primer-caso-en-este-ano-GF20701520

DATOS CURIOSOS

· Las personas de 90 a 94 años registran actualmente la mayor tasa de incidencia de COVID-19 en México.

· Los bebés menores de un año y los niños de 1 a 4 años también figuran entre los grupos con mayor incidencia.

· El virus que provoca el COVID-19 se denomina SARS-CoV-2.

· Los antibióticos no funcionan contra infecciones virales como el COVID-19.

· La vigilancia epidemiológica permite identificar cambios en la circulación del virus y orientar las acciones de salud pública.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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