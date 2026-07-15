Mantiene México rezago en vacunación: OMS

Además, experimentó retrocesos entre 2021 y el año pasado en los casos de tuberculosis y neumococo.

En 2025, México registraba coberturas de vacunación inferiores a las previas a la pandemia de COVID-19 en sarampión y rubéola, según estimaciones actualizadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Adolescencia (Unicef, por sus siglas en inglés) difundidas este miércoles.

La cobertura de primera dosis de la vacuna contra el sarampión cayó de 92 a 76 por ciento entre 2020 y 2023, y aumentó a 88 por ciento en 2025, pero todavía por debajo del nivel prepandemia.

En el caso de la segunda dosis, la cobertura pasó de 79 a 69 por ciento entre 2020 y 2025.

La proporción de recién nacidos que recibió la primera dosis de la vacuna contra la rubéola disminuyó de 92 a 88 por ciento en ese periodo.

En tanto la cobertura de la vacuna BCG contra tuberculosis cayó de 99 a 88 por ciento entre 2021 y 2025 y la de la vacuna PCVC contra neumocococo de 83 a 78 por ciento.

La cobertura de la primera y la tercera dosis de la vacuna DPT (o triple bacteriana), que protege contra difteria, tosferina y tétanos, mejoró de 77 a 89 por ciento y de 72 a 89 por ciento, respectivamente, entre 2020 y 2025.

También lo hicieron, en el mismo periodo, la de la vacuna contra rotavirus, de 69 a 85 por ciento, y la de la primera dosis de la vacuna contra poliomielitis, de 77 a 89 por ciento.

En un comunicado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que la vacunación infantil en las Américas continuó recuperándose en 2025, con una reducción del número de menores de un año no vacunados, que pasó de 1.3 millones a 1.1 millones.

“Sin embargo, la disminución de la cobertura de vacunación contra el sarampión está dejando a las comunidades cada vez más vulnerables frente a los brotes”, alertó.

La cobertura de vacunación contra el sarampión, que había aumentado en 2024, detalló, registró una disminución en 2025.

La cobertura de la primera dosis pasó de 89 a 88 por ciento y la de la segunda de 79 a 78 por ciento, ambas muy por debajo del 95 por ciento necesario para prevenir brotes de esta enfermedad altamente contagiosa.

Por su parte, Unicef advirtió que, a pesar de la recuperación postpandemia lograda, alrededor de 218 mil niños en México no habían recibido en 2025 ninguna dosis de la vacuna DPT.