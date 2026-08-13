$!Hernán Bermúdez envía carta, niega vínculos con La Barredora y acusa persecución política desde El Altiplano

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y señalado como presunto líder de La Barredora, difundió una carta desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en la que negó haber participado en los delitos que se le imputan y afirmó ser víctima de una persecución política y mediática. El documento, fechado el 3 de agosto de 2026 y difundido el miércoles 12 de agosto, constituye la primera declaración pública del exfuncionario Hernán Bermúdez Requena, desde su detención en Paraguay, ocurrida hace casi un año.

BERMÚDEZ REQUENA DEFIENDE SU TRAYECTORIA EN TABASCO En la carta, dirigida a la opinión pública, familiares y amistades, Bermúdez Requena destacó que tiene 73 años y aseguró que no cuenta con antecedentes penales. El exfuncionario hizo referencia a sus más de cuatro décadas de trayectoria en el servicio público y privado, así como a su formación en la carrera policial. Señaló que trabajó durante distintas administraciones estatales y que estuvo al servicio de seis gobernadores de Tabasco: Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino. Bermúdez Requena recordó que llegó a ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y sostuvo que su desempeño estuvo sujeto al marco legal y a la coordinación institucional con las fuerzas federales.

ACUSA A MEDIOS DE VULNERAR SU PRESUNCIÓN DE INOCENCIA El exsecretario señaló que desde septiembre de 2025 algunos medios de comunicación han difundido información que, según su postura, afecta su reputación y vulnera su presunción de inocencia. En su carta cuestionó que diversos medios mantengan lo que calificó como “una sola línea informativa”, situación que atribuyó a que actualmente se encuentra privado de la libertad y sin posibilidad de presentar públicamente su versión de los hechos. Bermúdez Requena afirmó que ejercerá su derecho de réplica cuando las condiciones procesales se lo permitan. También solicitó que el proceso en su contra se desarrolle “en estricto apego a derecho, bajo el principio de igualdad procesal”. CUESTIONA TESTIMONIOS PRESENTADOS EN SU CONTRA Respecto a las pruebas y declaraciones que forman parte del proceso, el exfuncionario sostuvo que algunas acusaciones pudieron haber sido formuladas por personas que buscan obtener beneficios procesales. En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que existan declaraciones “fabricadas por terceros apegados a beneficios procesales a cambio de acusaciones carentes de sustento”. Bermúdez Requena apeló a los principios del sistema penal acusatorio y mencionó la presunción de inocencia, la carga de la prueba y la necesidad de que las acusaciones estén respaldadas por elementos probatorios. “Presunción de inocencia como regla de tratamiento y juicio”, escribió como primer principio. Como segundo punto, sostuvo que “la carga de la prueba corresponde estrictamente a quien acusa, con elementos sólidos, contundentes, claros, objetivos y precisos”. Finalmente, señaló: “Sin estas pruebas indispensables, no existe delito”.

DICE CONFIAR EN EL PODER JUDICIAL El exfuncionario manifestó su confianza en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación y expresó que espera que el proceso no sea sustituido por una persecución política o mediática. En su carta también atribuyó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaraciones relacionadas con la presunción de inocencia y la carga de la prueba. Bermúdez Requena concluyó el documento con una frase que atribuyó a “grandes juristas, magistrados y jueces”: “Más vale cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel”. Después agregó: “Yo soy inocente porque nunca participé en los hechos que se me acusa”. Las afirmaciones contenidas en la carta corresponden a la postura y defensa pública de Bermúdez Requena y no modifican por sí mismas el proceso judicial ni determinan su responsabilidad penal.