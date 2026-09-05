Hijo de tecladista de Camilo Séptimo será valorado antes de entrevista por multihomicidio de su familia en Edomex
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El hijo de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, permanece con sus abuelos mientras la Fiscalía prepara su valoración psicológica
El hijo de aproximadamente cinco años de edad de Jonathan Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de la banda Camilo Séptimo, será sometido a valoraciones psicológicas y de trabajo social antes de que pueda ser entrevistado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), como parte de las investigaciones por el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.
El menor fue localizado con vida dentro del inmueble donde fueron asesinados su padre, su madre Ana Paula, quien tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo, su hermana de tres años y una empleada doméstica.
Tras ser localizado durante la intervención policial, el niño fue entregado a sus abuelos y actualmente permanece bajo el cuidado de familiares.
FISCALÍA APLICARÁ PROTOCOLO ESPECIALIZADO PARA ENTREVISTAR AL MENOR
La presencia del niño dentro de la vivienda fue asentada en el informe del primer respondiente y posteriormente comunicada al Ministerio Público.
De acuerdo con el reporte citado por la Fiscalía, el menor se encontraba en una de las habitaciones del inmueble y, a simple vista, no presentaba lesiones visibles.
Ante las circunstancias en las que fue localizado, la FGJEM informó que su atención deberá realizarse conforme a los protocolos establecidos para niñas, niños y adolescentes.
La institución señaló que aplicará el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de privilegiar el interés superior de la niñez.
EL NIÑO AÚN NO HA SIDO ENTREVISTADO POR LA FISCALÍA
Hasta el momento, el menor no ha sido presentado ante el personal especializado de la Fiscalía para realizar las valoraciones psicológicas y de trabajo social correspondientes.
“el niño no ha sido presentado ante el personal especializado de la Fiscalía para realizar valoraciones psicológicas y de trabajo social”, informó la institución.
Estas evaluaciones serán parte de las diligencias previas a la entrevista ministerial, para establecer las condiciones en las que se encuentra el menor y determinar las medidas necesarias para su atención.
La Fiscalía indicó que buscará recabar su entrevista en el momento oportuno y bajo las medidas especiales previstas para niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar afectaciones adicionales.
MENOR PERMANECE CON SUS FAMILIARES
Mientras se desarrollan estas diligencias, el niño permanece con sus familiares, luego de que los agentes que acudieron al inmueble lo entregaran a sus abuelos.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el multihomicidio y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, mientras el caso del menor será atendido mediante procedimientos especializados debido a su edad y a las condiciones en las que fue localizado.