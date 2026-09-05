FGJEM da a conocer la cronología del multihomicidio de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, y su familia

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    FGJEM da a conocer la cronología del multihomicidio de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, y su familia
    Los detenidos por el caso del asesinato de Jonathan Melendez, su familia y una empleada, fueron trasladados al penal de Barrientos bajo un fuerte operativo policial. EL UNIVERSAL

Cámaras de seguridad del fraccionamiento captaron el ingreso de un auto Kia de color gris, a las 17:23 horas del 1 de septiembre

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el intervalo de muerte de Jonathan Meléndez, su esposa, hija y la trabajadora doméstica, oscila de las 17:30 a las 20:00 horas del 1 de septiembre.

De acuerdo con las indagatorias del caso, a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre un agente del Ministerio Público con sede en Atizapán de Zaragoza fue notificado del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el fraccionamiento Grand Viure y a la 1:05 de la mañana llegaron al sitio agentes de la Fiscalía para comenzar con las diligencias y concluyeron a las 04:25 horas.

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Al llegar, encontraron el cuerpo del tecladista de la banda Camilo Séptimo, de 38 años, con una herida de bala en la extremidad cefálica. Estaba amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá al interior de la recámara principal.

Dentro del baño de esa misma habitación fue hallada Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo. Estaba amordazada y maniatada. “sobre sus piernas, una menor de 3 años, ambas con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica”.

$!Los detenidos por el caso del asesinato de Jonathan Melendez, su familia y una empleada, fueron trasladados al penal de Barrientos bajo un fuerte operativo policial.
Los detenidos por el caso del asesinato de Jonathan Melendez, su familia y una empleada, fueron trasladados al penal de Barrientos bajo un fuerte operativo policial. EL UNIVERSAL

En el primer nivel de la casa, sobre una cama, maniatada y con un disparo de arma de fuego en la parte superior de la espalda y base de la extremidad cefálica, fue encontrada la trabajadora doméstica, de nombre Aleyda, de 21 años.

”Por último, fue localizado en un baño de ese mismo nivel, un canino hembra con el hocico envuelto con cinta adhesiva de color gris y disparo de arma de fuego en la cabeza”, explicó la Fiscalía mexiquense.

En otra de las habitaciones encontraron a un menor de edad de aproximadamente cinco años, mismo que fue entregado a sus abuelos por parte de la policía municipal.

Cámaras de seguridad del fraccionamiento captaron el ingreso de un auto Kia de color gris, a las 17:23 horas del 1 de septiembre.

La unidad era manejada por Gerardo “N” y Diego Sebastián “N” lo acompañaba. A este último lo captaron cámaras del elevador a las 17:24 horas.

Fue Ana Paula quien autorizó el ingreso del hombre vía telefónica, ya que no se encontraba en el lugar y debido a la relación de confianza con su esposo.

$!Los restos de Jonathan Melendez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia ya se encuentran en el panteón Los Cipreses de Naucalpan.
Los restos de Jonathan Melendez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia ya se encuentran en el panteón Los Cipreses de Naucalpan. EL UNIVERSAL

Al entrar al departamento, solo se encontraba Aleyda, la trabajadora doméstica, y dos mascotas.

A las 17:42 horas llegó al departamento Ana Paula con sus dos hijos y a las 17:54 horas, contacta a un hombre, quien ahora es testigo, mismo que narró a la FGJEM que a través de mensaje de texto le dijo “Sebastián (activo del delito) ya tenía rato esperando a Jonathan, por lo que Jonathan le llama y le comenta que estábamos jugando padel y le dijo Sebastián que lo esperaba”.

Jonathan llegó junto con un amigo a su domicilio las 19:28 horas y cuando se bajan de una camioneta tipo Suburban, la cual deja encendida, le pide al hoy testigo que se quede ahí y que pida ayuda si no le contesta.

”Pero en ese momento me percaté que me lo decía con un cierto miedo, al mandarle mensaje y no contestarme es que decido pedir ayuda en la caseta de vigilancia”, contó el testigo a la Fiscalía mexiquense.

A Diego Sebastián “N”, hoy detenido, lo captan en el estacionamiento a las 19:41 horas. Y ya no se le ve en el elevador que utilizó para subir al departamento.

A las 19:43 horas, el vehículo KIA sale del fraccionamiento con ambos investigados a bordo.

“El testigo refiere que, para evitar la revisión del vehículo por parte de personal de seguridad privada del fraccionamiento, Diego Sebastián “N” le dijo a la chica de seguridad: cámara hija de tu pu... madre, abre la pluma que ya me tengo que ir; y le mostró un arma de fuego, por lo que, al abrir personal de seguridad, es que me ve que estaba atrás de ella y me dice, tu pin... negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin... amigos”, precisó la FGJEM.

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