Hospital General de México acuerda reembolsos y mejoras con residentes tras brote de gastroenteritis

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    Hospital General de México acuerda reembolsos y mejoras con residentes tras brote de gastroenteritis
    El Hospital General de México y residentes acordaron dar seguimiento a los 135 afectados por gastroenteritis, revisar el servicio de alimentos y atender posibles represalias. Cuartoscuro

El Hospital General de México acordó dar seguimiento a los 135 residentes afectados por gastroenteritis y revisar alimentación, seguridad y mantenimiento

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y representantes del Comité de Médicos Residentes establecieron una serie de acuerdos para atender las consecuencias del brote de gastroenteritis infecciosa aguda que afectó a 135 médicas y médicos residentes y de alta especialidad.

La Secretaría de Salud informó que los acuerdos fueron establecidos durante una reunión entre autoridades del hospital y representantes de los residentes, con el objetivo de dar seguimiento a las personas afectadas, revisar las condiciones del servicio de alimentación y atender los planteamientos realizados por el personal médico en formación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/secretaria-de-salud-investiga-brote-de-salmonella-en-hospital-general-de-mexico-DE23276775
$!CIUDAD DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2026.- Médicos residentes mantienen cerrada la Avenida Cuauhtémoc a un costado del Hospital General en exigencia a mejores condiciones ante el brote de Salmonela en el Hospital que enfermó a 135 personas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2026.- Médicos residentes mantienen cerrada la Avenida Cuauhtémoc a un costado del Hospital General en exigencia a mejores condiciones ante el brote de Salmonela en el Hospital que enfermó a 135 personas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

RESIDENTES PODRÁN SOLICITAR REINTEGRO DE GASTOS

Entre los acuerdos se estableció que la Dirección de Educación y Capacitación en Salud será el enlace institucional con el Comité de Residentes. Esta área recibirá, canalizará y dará seguimiento a las solicitudes y asuntos que sean presentados por las y los médicos residentes ante las áreas correspondientes del hospital.

El Comité de Residentes también podrá entregar, a través de dicha dirección, la documentación que compruebe gastos que hayan sido realizados por pacientes o sus familiares como consecuencia de la atención relacionada con el brote, con el objetivo de contemplar su reintegración.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN POR EL BROTE INFECCIOSO

El Hospital General de México informó que los hechos son del conocimiento de diversas autoridades sanitarias y administrativas. Precisó que las investigaciones están en curso y que, una vez que las instancias responsables concluyan sus trabajos y emitan las determinaciones correspondientes, los resultados y la información que legalmente proceda serán difundidos mediante los canales públicos que establezcan las autoridades competentes.

El hospital señaló que este proceso se llevará a cabo conforme a las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, confidencialidad, reserva y protección de datos personales.

Las investigaciones cuentan con la participación de la Dirección General de Epidemiología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Órgano Interno de Control.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2026.- Médicos residentes mantienen reunión privada por posible paro de labores ante el brote de Salmonela en el Hospital General. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2026.- Médicos residentes mantienen reunión privada por posible paro de labores ante el brote de Salmonela en el Hospital General. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

TAMBIÉN REVISARÁN SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Respecto a los reportes relacionados con seguridad y mantenimiento, las áreas responsables informarán, con apoyo del Comité de Residentes, sobre los mecanismos establecidos para recibir, canalizar, atender, dar seguimiento y cerrar cada reporte.

El hospital indicó que el canal institucional para presentar y dar seguimiento a estos asuntos será mediante las y los jefes de Servicio correspondientes.

Además, se informó que los datos relacionados con presupuesto, insumos y acciones constituyen información pública disponible mediante las plataformas federales de transparencia.

En materia de alimentación, se acordó realizar una reunión para establecer una mesa de trabajo en la que se definirán aspectos relacionados con la logística del servicio de alimentos. Esto ocurrirá después de que los avances y acuerdos sean informados a la Asamblea.

HABILITAN CANALES PARA REPORTAR POSIBLES REPRESALIAS

La Dirección de Educación y Capacitación en Salud mantendrá un canal de comunicación directo y permanente con la representación de los médicos residentes para atender sus inquietudes, canalizar los asuntos correspondientes y proporcionar información institucional.

Asimismo, se proporcionará información sobre los mecanismos disponibles para reportar hechos, conductas o posibles represalias que pudieran afectar a residentes por presentar inconformidades, quejas o denuncias.

El hospital también señaló que están disponibles los canales institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), dentro de sus respectivas competencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/organo-interno-de-control-busca-posible-responsabilidad-administrativa-en-hospital-general-de-mexico-por-casos-de-salmonela-OD23316392

La institución reiteró que dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y continuará colaborando con las investigaciones relacionadas con el brote.

Finalmente, el Hospital General de México precisó que los servicios de urgencias, hospitalización y atención a pacientes se mantuvieron garantizados durante la jornada.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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