Guía astronómica de septiembre 2026: Lluvias de estrellas, el equinoccio y la Luna de Cosecha

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    Guía astronómica de septiembre 2026: Lluvias de estrellas, el equinoccio y la Luna de Cosecha
    Septiembre de 2026 ofrecerá un mes lleno de fenómenos astronómicos, desde el equinoccio de otoño hasta la Luna llena de Cosecha. FOTO: CUARTOSCURO

Septiembre de 2026 ofrece un espectáculo astronómico imperdible en México, marcado por el inicio del otoño.

Septiembre de 2026 será uno de los meses más interesantes para quienes disfrutan observar el cielo. Durante las próximas semanas se registrarán eventos astronómicos como el equinoccio de otoño, la Luna llena de Cosecha, las diferentes fases lunares, lluvias de meteoros y acercamientos entre la Luna y otros cuerpos celestes.

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Algunos fenómenos podrán apreciarse a simple vista, mientras que otros ofrecerán una mejor experiencia con binoculares o telescopios. A continuación te presentamos el calendario con las fechas más importantes.

FASES LUNARES DE SEPTIEMBRE DE 2026

La Luna cambiará de fase en cuatro ocasiones durante septiembre. Estas son las fechas confirmadas:

- 4 de septiembre: Cuarto menguante.

- 11 de septiembre: Luna nueva.

- 18 de septiembre: Cuarto creciente.

- 26 de septiembre: Luna llena.

Cada una de estas fases corresponde al movimiento orbital de la Luna alrededor de la Tierra y modifica la porción iluminada que puede observarse desde nuestro planeta.

LUNA LLENA DE COSECHA: ¿CUÁNDO SERÁ?

La Luna llena del 26 de septiembre recibe el nombre de Luna de Cosecha, una denominación tradicional utilizada desde hace siglos porque coincide con la época en que los agricultores aprovechaban la luz nocturna para concluir la recolección de sus cultivos.

Este será uno de los eventos más llamativos del mes, ya que la Luna aparecerá completamente iluminada y podrá observarse desde prácticamente cualquier punto de México si las condiciones meteorológicas lo permiten.

$!Lluvias de estrellas y conjunciones entre la Luna y distintos planetas.
Lluvias de estrellas y conjunciones entre la Luna y distintos planetas. FOTO: CUARTOSCURO

EQUINOCCIO DE OTOÑO 2026

Uno de los acontecimientos astronómicos más esperados será el equinoccio de otoño, que ocurrirá el 23 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Durante este fenómeno, el Sol se ubicará directamente sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración muy similar en gran parte del planeta.

Además de marcar el inicio del otoño en el hemisferio norte desde el punto de vista astronómico, este evento es seguido por observadores del cielo y visitantes de zonas arqueológicas, donde existen alineaciones relacionadas con la posición del Sol.

LLUVIAS DE ESTRELLAS Y OTROS FENÓMENOS

Septiembre también contará con varias lluvias de meteoros activas y otros eventos visibles en el cielo nocturno.

Los principales son:

- Aurígidas: del 28 de agosto al 5 de septiembre.

- Perseidas de septiembre: del 5 al 21 de septiembre.

- Sextántidas diurnas: del 9 de septiembre al 9 de octubre.

Además, habrá otros fenómenos destacados:

- 6 de septiembre: conjunción entre la Luna y Marte.

- 12 de septiembre: conjunción entre la Luna y Mercurio.

- 22 de septiembre: Venus alcanzará su máximo brillo, ofreciendo una excelente oportunidad para observar el llamado “lucero”.

- 30 de septiembre: acercamiento aparente entre la Luna y el cúmulo estelar de las Pléyades.

CALENDARIO DE LOS EVENTOS ASTRONÓMICOS DE SEPTIEMBRE 2026

Para tener todas las fechas a la mano, este es el calendario del mes:

- 4 de septiembre: Cuarto menguante.

- 5 de septiembre: concluye la lluvia de estrellas Aurígidas.

- 6 de septiembre: conjunción de la Luna y Marte.

- 11 de septiembre: Luna nueva.

- 12 de septiembre: conjunción de la Luna y Mercurio.

- 18 de septiembre: Cuarto creciente.

- 22 de septiembre: máximo brillo de Venus.

- 23 de septiembre: equinoccio de otoño.

- 26 de septiembre: Luna llena de Cosecha.

- 30 de septiembre: acercamiento entre la Luna y las Pléyades.

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Con un mes repleto de fenómenos astronómicos, septiembre de 2026 ofrece múltiples oportunidades para observar el cielo y conocer más sobre los movimientos de la Tierra, la Luna y los planetas.

Si las condiciones meteorológicas son favorables, bastará con mirar hacia el firmamento durante las noches despejadas para disfrutar de varios de estos espectáculos naturales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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