De Los Zetas al CJNG: Riva Palacio expone el historial criminal de los Olán Aparicio, socios de Andy

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México
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    De Los Zetas al CJNG: Riva Palacio expone el historial criminal de los Olán Aparicio, socios de Andy
    La amistad entre Amílcar y Andy data “cuando menos desde 2014, cuando se publicaron fotografías de Andy con Amílcar en una boda en Villahermosa”. ESPECIAL

Los hijos de López Obrador, acusa el periodista, se beneficiaron de los nexos de Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio con los cárteles para impulsar sus negocios ilegales

CDMX.- Los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio, amigos y principales socios de Andrés y Gonzalo López Beltrán, tienen un historial de 15 años en el crimen organizado, con nexos con organizaciones como Los Zetas y el CJNG, afirma hoy Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.

De acuerdo con los señalamientos hechos por el periodista, el perfil delictivo de los Olán Aparicio no era desconocido por los López Beltrán, quienes utilizaron esos vínculos como un activo para potenciar sus negocios ilícitos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/las-pistas-del-narco-en-el-clan-NG23342528

“Las actividades delincuenciales de Luis Alberto no debieron haber sido ignoradas por López Beltrán, sino al contrario, y por lo que revelaron las grabaciones de los Olán Aparicio, el nexo con el CJNG fue un activo para impulsarlas”, expone.

Al respecto, a mediados del mes pasado, el periodista Carlos Loret de Mola reveló en Latinus nuevos audios que vinculan a Amílcar y a su hermano con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quienes presuntamente se habrían aliado para controlar en Veracruz el suministro de balastro usado en el Tren Maya y el Interoceánico.

Ahora Riva Palacio los vincula con Los Zetas y en ese contexto advierte que la caída de Andy López es inevitable, “por más que desde el gobierno intenten” frenarla, pues a las acusaciones de huachicol fiscal y tráfico de influencias se suma “la vinculación de la familia Olán Aparicio con el crimen organizado”.

El periodista hace énfasis en que la relación entre los Olán Aparicio y Andy no es reciente: registros periodísticos los ubican juntos desde al menos 2014, “cuando se publicaron fotografías de Andy con Amílcar en una boda en Villahermosa”.

Para entonces la “carrera delictiva de Luis Alberto Olán Aparicio” ya era extensa.

DE ENFERMO MENTAL AL ‘INGENIERO’ EN LAS MINAS DE BALASTRO

El autor de Estrictamente Personal detalla que Luis Alberto Olán Aparicio, hermano del íntimo amigo y operador financiero de Andy (Amílcar Olán), acumula un largo historial delictivo, documentado en expedientes judiciales que recientemente empezaron a circular en el sureste del país.

Esos documentos confirman que “estuvo vinculado con cuando menos tres causas penales (...) relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud, asociación delictuosa y ayuda en tentativa de homicidio”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/tabasco-se-mofa-de-ernestina-godoy-GD23317919

Por este último delito, refiere el periodista, Luis Alberto fue sentenciado en julio de 2022, pero logró evadir la cárcel porque fingió “demencia mental”, y gracias a ello fue enviado a un “centro de rehabilitación en calidad de enfermo mental”, quedando “bajo supervisión de su padre por cinco años y cuatro meses”.

La sentencia, detalla en su artículo, causó ejecutoria apenas en enero de 2023, por el atentado en contra del exsubprocurador de Tabasco, Alex Álvarez Gutiérrez, ocurrido en 2009; hechos con los que se le vinculó. Dicho ataque fue atribuido a Los Zetas, aunque no de forma oficial, grupo con el que Luis Alberto mantenía “complicidades y lealtades”.

Con el tiempo, explica Riva Palacio, el hermano de Amílcar fue “mutando sus enlaces con el crimen organizado conforme fue modificándose la correlación de fuerzas”, pasando de las filas de Los Zetas a tener vínculos con el Cártel Jalisco.

El periodista explica que la demencia con la que Luis Alberto libró cárcel, de acuerdo con lo que cuentan “observadores en Tabasco”, fue fingida porque tiempo después se convirtió en el “responsable gerencial de las minas de basalto” destinadas a las obras del Tren Maya y el Interoceánico, donde era conocido como “el ingeniero”.

El hermano de Amílca logró controlar las minas gracias a la alianza criminal que consolidó a través de Iván Cazarín, alias “El Tanque”, de acuerdo con el reportaje dado a conocer el 17 de agosto por Loret de Mola en Latinus.

Cazarín, miembro fundador del CJNG, es el arquitecto de la alianza de ese cártel con La Barredora, que operó de forma impune bajo el cobijo de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante la gubernatura de Adán Augusto López, hoy senador de la República, detalla Riva Palacio con informes de inteligencia.

OPERARON LOS OLÁN APARICIO BAJO LA COMPLICIDAD PRESIDENCIAL

Riva Palacio subraya la complicidad que hubo en las altas esferas gubernamentales en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con los socios de Andy, quienes nunca fueron investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la falta de interés del gobierno para indagarlos.

“Ni él (Amílcar), ni su hermano (Luis Alberto), ni su padre (Jorge Luis Olán Rodríguez) están bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República, ni tampoco hubo interés durante el gobierno de López Obrador para entender cómo una persona que había librado la cárcel, pese a tener múltiples acusaciones de delitos federales, pudo pasar de una enfermedad mental, aparentemente irreversible, a tener puestos de responsabilidad en los negocios familiares, supuestamente propiedad de Andy”, expone.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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