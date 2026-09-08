Fallece Chucho Gallegos... fundador de TVyNovelas y figura clave del periodismo de espectáculos en México

La noticia fue difundida inicialmente por Gil Barrera, director de TVyNovelas , y minutos después fue confirmada por el programa “Hoy” a través de sus redes sociales.

Chucho Gallegos , uno de los nombres más reconocidos del periodismo de espectáculos en México , murió este lunes a los 84 años. El periodista dedicó cerca de seis décadas a las redacciones y coberturas de la farándula nacional, donde se convirtió en testigo y protagonista de algunas de las historias que marcaron a varias generaciones.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de ‘Chucho’ Gallegos Rosales. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos”, informó la publicación.

Gallegos permaneció activo hasta poco antes de su muerte. Su última etapa profesional estuvo ligada al Diario Basta, donde se desempeñaba como coordinador editorial.

SU TRAYECTORIA MARCÓ AL PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS

Nacido en la Ciudad de México, Jesús Gallegos comenzó su formación profesional lejos del periodismo. Estudió tres años de pedagogía, pero las redacciones terminaron por convertirse en el espacio donde desarrollaría su carrera.

Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con publicaciones como “Atisbos” y “ABC”. Más tarde colaboró en TeleGuía y llegó a ocupar los cargos de jefe de redacción y reportero en “Hoy Domingo”, donde coincidió con Jacobo Zabludovsky.

Su capacidad para conseguir información y establecer relaciones con artistas lo llevó a convertirse en uno de los reporteros más conocidos del espectáculo. María Félix, Andrés García, Lupita D’Alessio, Lucero y otras figuras de las décadas de 1980 y 1990 le permitieron entrar a sus hogares y conocer historias que posteriormente llegaron a las páginas de las revistas.

En 1979 fundó TVyNovelas, publicación que se convirtió en una de las referencias de la prensa de espectáculos en México. Años después, los premios TVyNovelas también se consolidaron como uno de los reconocimientos más conocidos de la televisión nacional.

LAS EXCLUSIVAS QUE DEJÓ CHUCHO GALLEGOS

A lo largo de su carrera, Gallegos estuvo relacionado con momentos clave de algunas de las principales figuras de la música y la televisión. Entre ellos estuvo Luis Miguel, cuya carrera comenzó a seguir desde que era adolescente.

También estuvo cerca de Enrique Iglesias durante los primeros años de su trayectoria, cuando el cantante buscaba construir una identidad propia y evitar ser presentado únicamente como “hijo de” Julio Iglesias. Gallegos también siguió los primeros pasos de Alejandro Fernández, conocido como “El Potrillo”.

Su trabajo incluyó la cobertura de figuras como Julio Iglesias y Vicente Fernández, además de historias personales que terminaron convirtiéndose en exclusivas de gran impacto.

Entre las publicaciones que estuvieron bajo su responsabilidad se encuentran historias como el nacimiento de Pedro Antonio, primogénito de Lucía Méndez; el embarazo de Maribel Guardia y el romance entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Una de las anécdotas más recordadas ocurrió cuando Cristian Castro reveló públicamente que era hijo del actor Manuel “Loco” Valdés, información que provocó el enojo de su madre, Verónica Castro.

SU ÚLTIMA ETAPA Y LA DESPEDIDA DEL MEDIO

En agosto de 2026, Chucho Gallegos fue hospitalizado debido a una infección bacteriana que, de acuerdo con la información difundida en ese momento, le provocó hemorragias internas. Su familia llegó a solicitar donadores de sangre de manera urgente.

En los últimos días, su estado de salud fue reportado como grave y permaneció en terapia intensiva. Hasta el momento de la información proporcionada, las causas de su muerte no habían sido reveladas oficialmente.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas personalidades del espectáculo expresaron sus condolencias. Entre ellas estuvieron Roberto Palazuelos, Ana María Alvarado, Rodrigo de la Cadena, Victoria Ruffo y Sergio Mayer.

Mayer recordó especialmente la influencia que Gallegos tuvo en su trayectoria: “Descanse en paz mi querido amigo Chucho Gallegos. Nos dejas un legado importante, gracias siempre por tu apoyo y consejos. Te llevo en el corazón”, escribió.

Además de su trabajo en prensa escrita, Gallegos incursionó en la radio mediante espacios como “La Hora Domecq”, además de colaborar posteriormente en Radio Trece y Radio Fórmula.