Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026: México vuelve tras 19 años

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    Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026: México vuelve tras 19 años
    Julián Quiñones fue incluido entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 tras destacar con Al Qadisiya y la Selección Mexicana. FOTO: ESPECIAL

Sus 33 goles en Arabia Saudita y cuatro tantos en el Mundial impulsaron al atacante a una lista que comparte con Messi, Mbappé y Yamal

Julián Quiñones hizo historia para el futbol mexicano: fue nominado al Balón de Oro 2026. France Football incluyó este martes al delantero del Al Qadisiya y de la Selección Mexicana entre los 30 candidatos al premio, después de una temporada que combinó goles en Arabia Saudita y protagonismo mundialista.

Su elección termina con una espera de 19 años y lo convierte en el segundo mexicano nominado, después de Guillermo Ochoa en 2007. El antecedente tiene una precisión relevante: el portero del América figuró entonces en una lista de 50 aspirantes. Quiñones aparece ahora en una selección de 30 futbolistas. En 2007, el premio abrió la elegibilidad a jugadores de cualquier liga; ese cambio permitió que Ochoa compitiera sin haber salido del futbol mexicano.

El valor histórico va más allá de compartir cartel con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. México vuelve a tener representación masculina en una distinción que reconoce el rendimiento individual en la élite, esta vez mediante un atacante cuya carrera se consolidó en la Liga MX.

Los números respaldan su candidatura. En la Saudi Pro League 2025-2026 conquistó el campeonato de goleo con 33 anotaciones en 31 partidos. El delantero superó a Cristiano Ronaldo en la clasificación de artilleros y convirtió su paso por Al Qadisiya en una plataforma de reconocimiento internacional.

En el Mundial 2026 marcó cuatro goles: frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra. Con esa producción igualó a Luis Hernández y Javier "Chicharito" Hernández como máximos anotadores de México en la historia de las Copas del Mundo. Además, fue autor del primer gol del torneo.

Nacido en Colombia y naturalizado mexicano, Quiñones construyó buena parte de su trayectoria en el futbol nacional. Sumó seis títulos de Liga MX con Tigres, Atlas y América, y fue protagonista de los bicampeonatos rojinegro y azulcrema antes de continuar su carrera en Arabia Saudita.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres, según confirmó la UEFA. El galardón creado por France Football en 1956 festejará su 70 aniversario con una edición que ya tiene un lugar reservado para la historia del futbol mexicano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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