Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026: México vuelve tras 19 años

Julián Quiñones hizo historia para el futbol mexicano: fue nominado al Balón de Oro 2026. France Football incluyó este martes al delantero del Al Qadisiya y de la Selección Mexicana entre los 30 candidatos al premio, después de una temporada que combinó goles en Arabia Saudita y protagonismo mundialista.

Su elección termina con una espera de 19 años y lo convierte en el segundo mexicano nominado, después de Guillermo Ochoa en 2007. El antecedente tiene una precisión relevante: el portero del América figuró entonces en una lista de 50 aspirantes. Quiñones aparece ahora en una selección de 30 futbolistas. En 2007, el premio abrió la elegibilidad a jugadores de cualquier liga; ese cambio permitió que Ochoa compitiera sin haber salido del futbol mexicano.

El valor histórico va más allá de compartir cartel con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. México vuelve a tener representación masculina en una distinción que reconoce el rendimiento individual en la élite, esta vez mediante un atacante cuya carrera se consolidó en la Liga MX.

Los números respaldan su candidatura. En la Saudi Pro League 2025-2026 conquistó el campeonato de goleo con 33 anotaciones en 31 partidos. El delantero superó a Cristiano Ronaldo en la clasificación de artilleros y convirtió su paso por Al Qadisiya en una plataforma de reconocimiento internacional.