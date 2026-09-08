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por James
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Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó categóricamente que los precios de la gasolina regular (Magna) y del diésel no han aumentado. La mandataria destacó que esto ha sido clave para mantener la inflación bajo control.

“La inflación va a la baja gracias a incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector privado, social y el gobierno. No ha aumentado el precio de la gasolina regular ni del diésel”, refirió la mandataria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-renueva-acuerdo-con-gasolineros-para-mantener-gasolina-debajo-de-24-y-diesel-de-27-JH23176179
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