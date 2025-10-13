Huachicol fiscal era controlado por 30 agentes aduanales: ANAM

/ 13 octubre 2025
    Huachicol fiscal era controlado por 30 agentes aduanales: ANAM
    El contrabando de combustible norteamericano era controlado por 30 agentes aduanales, reveló la propia autoridad. Foto: Especial

Director de la Agencia Nacional de Aduanas reconoce corrupción que impera en las entradas comerciales del país ante el contrabando de combustible

CDMX.- Tras solicitar el respaldo del Senado para que apruebe la reforma a la Ley Aduanera, a fin de poder combatir con mayor eficacia el contrabando, el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, reconoció la corrupción en las aduanas, pero aseguró que ya se frenó el huachicol fiscal.

Ante los senadores integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, Primera, aseguró que el gobierno sí ha procedido contra funcionarios y agentes aduanales corruptos, y destacó que se busca elevar las sanciones que se les aplican.

TE PUEDE INTERESAR: Marina revela: el huachicol fiscal nació en el gobierno pasado y se investiga desde 2019

Decirle que la mula no era arisca, la hicieron. Nada más les voy a dar un ejemplo de por qué las multas. Yo me pongo a revisar los pedimentos y nada más le voy a dar dos ejemplos: una vez revisando los pedimentos, resulta que una mercancía que venía de China, venía unas hamacas, que miren ahora hasta los chinos hacen hamacas, y estaban valuadas en dos pesos. Yo no sé si el agente aduanal pueda tener la sensibilidad de decir que una hamaca no vale dos pesos y en eso la declararon.

“Entonces digo, ¿cómo no vamos a buscar la forma de poner un correctivo para que se alineen?

Otro ejemplo que les voy a dar: una vez llegó un contenedor lleno de perfumes de China y pagaron 130 o 160 pesos de importación por el contenedor, o sea, ¿cómo eso se va a permitir?”

En breves declaraciones a la prensa, Marín Mollinedo afirmó que “ya ahorita está detenido definitivamente el huachicol fiscal, era por las aduanas del norte y de los puertos. (...) Lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llega a descubrir uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la fiscalía y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo”.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Hacienda denuncias por 16 mil millones de pesos en casos de huachicol fiscal

Por su parte, Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanal de la ANAM, reveló que, hasta septiembre pasado, existían 818 carpetas de investigación por huachicol fiscal con detenidos; 6 mil 889 sin detenidos, 310 judicializadas y puestas a disposición de jueces de control, y hay más de 326 personas vinculadas a proceso y más de 78 sentenciadas.

Detalló que en lo que va de la actual administración federal, de los 850 agentes aduanales, ya han sido cancelados más de 45, 30 de los cuales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país.

$!Autoridades aduanales acudieron a la Cámara Alta para impulsar la reforma en la materia.
Autoridades aduanales acudieron a la Cámara Alta para impulsar la reforma en la materia. Foto: Senado

“Para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos, y no es ir en contra de un gremio”, recalcó, al acusar a los agentes aduanales de los puertos de Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, de obstaculizar y colapsar las aduanas.

TE PUEDE INTERESAR: FGR analiza la estructrura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando

“Qué quiere decir?, que cuando estábamos en el operativo nos dimos cuenta de que muchas de estas mercancías venían con 40 pesos de pago de impuestos temporales, prácticamente (los agentes aduanales) no hacían nada cuando de simple vista es ilógico”, refirió.

“Ningún contenedor en ninguna faz de la Tierra vale 300 pesos, mil pesos, detectamos que más del 80 por ciento de estos contenedores venían pagando menos de 50 mil pesos, entonces es ahí cuando realmente les pedimos que por favor a fondo vean la magnitud del problema. No se trata de castigar a los que trabajan bien (...), se trata de realmente darle un ejemplo claro a los que trabajan mal. De los 800 a agentes aduanales que hemos revisado, en un análisis de riesgo más de 550 trabajan con rojo o rojo vulnerable todas sus operaciones y para ellos es más costeable pagar una multa que es muy mínima y seguir contrabandeando”, denunció.

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

