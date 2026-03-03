Huaraches y armas largas: El perfil de ‘El Mencho’ que revelaron sus escoltas

El líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, era un capo que vestía ropa sencilla y le gustaba andar en huaraches.

Al menos así llegaba a un cerro ubicado en el sur de Jalisco para supervisar la “graduación” como sicarios de los jóvenes reclutados que habían sido entrenados en distintos campos de adiestramiento de la organización criminal, considerada por Estados Unidos como terrorista y una de las principales abastecedoras de fentanilo a ese país.

Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), identificado con el nombre clave de “El Elegante”, declaró que en ese lugar se percató de la deferencia y cercanía que había entre “El Mencho” y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” o “El 090”, a quien consideraba como un hijastro.

”Sé que (Mendoza Gaytán) trabaja para el “M Grande” porque él llego al cerro donde nos tenían reclutados y “El 090” siempre decía que su “Apá”; también sé que es su hijastro, él siempre llegaba con gente armada, o sea, con armas largas”, contó a las autoridades judiciales el 24 de abril de 2025.

”Es una persona alta (‘El Mencho’), sin barba, siempre estaba bien aseado de su cara, tez moreno claro, las veces que lo vi fueron como unas 10 veces que fue al cerro; siempre iba con ropa sencilla, muy humilde, siempre con huaraches, siempre que llegaba al cerro siempre se dirigía al ‘090’”.

Un ex integrante del Frente 30 de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien era escolta personal de “El Sapo” y se convirtió en el testigo protegido identificado como “Piscis”, declaró que otro de los lugares en donde visitaban a “El Mencho” era Puerto Vallarta.

En el centro turístico tenía una casa de seguridad en la que era visitado por Mendoza Gaytán.

”(‘El Sapo’) siempre se mueve en la sierra para llegar a Vallarta y al poblado de las Palmas en Jalisco, él se mueve de Nayarit por Amatlán de Cañas y de ahí a Vallarta para ver al ‘Mencho’, ahí es donde este tiene su casa de seguridad”, dijo el colombiano en su testimonio del 20 de junio de 2025.

La detención y posterior muerte de “El Mencho”, registradas en febrero pasado tras un operativo de militares de élite en el municipio serrano de Tapalpa, desató al menos 252 narcoataques en 20 entidades, de los cuales 65 se registraron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y 34 más en el interior del estado, como Puerto Vallarta.

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, 56 vuelos fueron cancelados. En Puerto Vallarta, 87 más. Una fuga de reos se reportó en el penal costero ante la escasez de custodios.