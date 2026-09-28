Huracán Polo rompe bordo en Puerto San Carlos y provoca marejadas en BCS

El Huracán Polo , registrado como un ciclón de categoría 3, causó el colapso del bordo de contención marítimo en Puerto San Carlos hoy 28 de septiembre, en el municipio de Comondú en Baja California Sur. El impacto de las mareas provocó el ingreso directo del agua de mar hacia zonas habitadas de la comunidad costera.

Las potentes olas provocaron la ruptura de la barrera de protección, la cual rebasó su capacidad de contención ante la fuerza de la marejada de tormenta. De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, el agua del Océano Pacífico fluye de manera continua hacia las calles y viviendas cercanas a la costa.

Protección Civil de Comondú y la Policía Estatal activaron protocolos de emergencia para evacuar a las familias hacia las zonas altas de la localidad. Asimismo, las autoridades procedieron con la habilitación de refugios temporales para brindar resguardo a los damnificados por la inundación.

DESPLIEGAN OPERATIVOS DE AUXILIO Y PLAN DN-III-E

Elementos del Ejército Mexicano iniciaron la aplicación del Plan DN-III-E para apoyar en la evacuación y protección de los habitantes afectados. A la par, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó unidades para atender fallas en el suministro eléctrico y prevenir accidentes en las líneas de alta tensión.

Las autoridades de Baja California Sur piden a la población no acercarse a zonas de la playa, malecones o estructuras dañadas por el mar. La navegación marítima y las actividades recreativas permanecen totalmente suspendidas en toda la región afectada por el ciclón.