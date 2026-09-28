Azotará Huracán Polo como categoría 3 esta tarde a BCS, alerta PC; prevén que no habrá luz e internet durante su paso en estos estados

El huracán Polo se acerca a Baja California Sur, donde se prevé que impacte durante la tarde de este lunes 28 de septiembre. Protección Civil mantiene un operativo especial ante la posibilidad de que el ciclón llegue con fuerza de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Durante la conferencia matutina, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que las zonas con mayor riesgo deberán suspender la movilidad alrededor de las 14:00 horas, mientras que el impacto se espera entre las 16:00 y las 18:00 horas, esto de acuerdo con estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El aviso ocurre después de que el Servicio Meteorológico Nacional reportara a Polo como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora durante la madrugada.

SUSPENDEN MOVILIDAD ANTE LA LLEGADA DE POLO Las autoridades establecieron medidas preventivas en las zonas de Baja California Sur que podrían recibir los efectos más fuertes del fenómeno. La instrucción es reducir los desplazamientos y permanecer bajo resguardo cuando las condiciones comiencen a deteriorarse. De acuerdo con Protección Civil, la suspensión de la movilidad está prevista desde las 2:00 de la tarde, mientras que el centro del huracán podría acercarse a territorio sudcaliforniano durante las horas siguientes. Las zonas señaladas incluyen regiones de Comondú, Mulegé y Loreto.

La medida busca evitar que habitantes queden expuestos a las condiciones más peligrosas del ciclón, particularmente por los fuertes vientos, lluvias y oleaje elevado. Protección Civil informó que a partir del día de hoy a las 14:00 horas se detendrá el tránsito y la movilidad en las siguientes comunidades: • KDG • Heroica Muleje • Punta Chivato • Santa Rosalía • Isla San Marcos • Palo Verde • San Bruno • San Lucas • Loreo • San Juan Bautista • San Juani Quito • San Nicolás Loreto • San Javier “Solicitamos se mantengan informados sobre las condiciones. Y el desplazamiento de este huracán porque impactará el día de hoy después de las 17:00 horas como huracán categoría dos o categoría 3”, explicó Velázquez. ESTADOS AFECTADOS POR ‘POLO’ Estados con impacto directo y mayores afectaciones: Baja California Sur: Es una de las entidades más golpeadas tras el impacto del sistema como huracán, registrando lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) y un fuerte oleaje de 8 a 10 metros de altura en zonas costeras como Comondú, Loreto y Mulegé. Sonora: Recibe el segundo impacto del ciclón degradado a tormenta tropical, con precipitaciones torrenciales y rachas de viento severas en sus regiones centro, sur y en la zona costera. Estados con efectos indirectos, lluvias y oleaje elevado: Sinaloa: Presenta lluvias fuertes a muy fuertes, además de marea de tormenta e incremento del oleaje que ha provocado penetración de agua marina en áreas urbanas costeras como Navolato y Altata. Chihuahua y Durango: Mantienen acumulados importantes de precipitaciones de entre 75 y 150 mm debido a la humedad remanente y desprendimientos nubosos del meteoro. Nayarit y Jalisco: Experimentan lluvias muy fuertes y marejadas significativas en sus litorales a lo largo de la evolución del fenómeno en el Pacífico. RIESGO DE CORTES DE LUZ Y COMUNICACIONES Uno de los principales escenarios contemplados por las autoridades es la interrupción de servicios durante el paso de Polo. Protección Civil informó que se prepararon equipos de electricistas para atender posibles afectaciones a la infraestructura eléctrica. La fuerza del huracán también podría provocar daños en las comunicaciones, por lo que se pidió a la población permanecer atenta a los avisos oficiales antes de que las condiciones impidan la circulación o dificulten el contacto entre comunidades.

El Gobierno de Baja California Sur ya había desplegado maquinaria, personal militar y equipos especializados para atender posibles emergencias en Comondú y Los Cabos. La Guardia Nacional también activó la fase preventiva del Plan DN-III-E y mantiene personal preparado para tareas de auxilio, búsqueda y rescate. REFUGIOS LISTOS Y ACTIVIDADES MARÍTIMAS SUSPENDIDAS Protección Civil informó que existen 169 refugios temporales habilitados ante el impacto previsto. Estos espacios están contemplados para recibir a personas que habiten en zonas vulnerables y necesiten trasladarse antes de que las condiciones meteorológicas empeoren. Las autoridades también determinaron la suspensión de las actividades marítimas y el acceso a las playas en las regiones bajo mayor riesgo. El objetivo es evitar exposición al oleaje elevado y a los vientos asociados con el huracán. En Baja California Sur, además, el Consejo Estatal de Protección Civil había acordado suspender este lunes las clases en todos los niveles educativos y turnos de los cinco municipios del estado como medida preventiva.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? Si estás en una zona donde se espera el impacto de un huracán, lo más importante es protegerte antes de que comiencen los vientos fuertes y evitar desplazamientos durante la parte más peligrosa del fenómeno. ANTES DEL HURACÁN · Mantente informado mediante Protección Civil, Conagua y autoridades locales. · Identifica el refugio temporal más cercano y conoce las rutas para llegar a él. · Ten a la mano agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, baterías, radio y documentos importantes protegidos en bolsas impermeables. · Carga celulares, baterías externas y otros dispositivos necesarios. · Retira o asegura objetos que puedan convertirse en proyectiles, como macetas, muebles de patio, láminas o herramientas. · Cierra y refuerza puertas y ventanas. Aléjate de cristales. · Si las autoridades ordenan evacuar, hazlo con anticipación y sigue las rutas oficiales. DURANTE EL HURACÁN · Permanece bajo techo y evita salir, incluso si aparentemente disminuyen los vientos. · Aléjate de ventanas, puertas de vidrio y zonas expuestas. · No conduzcas por calles inundadas ni intentes atravesar corrientes de agua. · Si se corta la electricidad, desconecta aparatos eléctricos y utiliza lámparas de batería en lugar de velas cuando sea posible. · Mantén el teléfono disponible para recibir alertas oficiales y evita saturar las líneas telefónicas. · Si estás en un refugio, permanece ahí hasta que las autoridades indiquen que es seguro salir. SI LLEGA EL OJO DEL HURACÁN Una disminución repentina del viento no significa que el peligro terminó. Puede tratarse del ojo del huracán. Después pueden regresar vientos muy fuertes desde la dirección contraria. Por eso, no salgas durante la calma del ojo y espera instrucciones oficiales. DESPUÉS DEL HURACÁN · No salgas inmediatamente. Puede haber cables eléctricos caídos, árboles, estructuras dañadas e inundaciones. · Evita tocar cables o instalaciones eléctricas mojadas. · No consumas agua de la llave si las autoridades advierten que está contaminada. · Mantente alejado de zonas inundadas, aunque el agua parezca poco profunda. · Reporta emergencias a las autoridades y utiliza las líneas telefónicas únicamente cuando sea necesario. · Sigue los comunicados de Protección Civil hasta que se confirme que las condiciones son seguras. DATOS CURIOSOS · Polo llegó a alcanzar la categoría 5 durante su evolución en el Pacífico mexicano antes de avanzar hacia Baja California Sur. · El reporte meteorológico de la madrugada del lunes ubicó su centro a unos 200 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. · El sistema se desplazaba hacia el nor-noreste a aproximadamente 17 kilómetros por hora. · La trayectoria del ciclón también mantiene bajo vigilancia a otras entidades del noroeste del país por sus posibles efectos de lluvia y viento.