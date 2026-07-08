Identifica EU a Juan Carlos Valencia ‘03’ como nuevo líder del CJNG

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    Identifica EU a Juan Carlos Valencia ‘03’ como nuevo líder del CJNG
    El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura. ESPECIAL

Guía Antiterrorismo de EU señala que Valencia tomó las riendas de la organización criminal tras el abatimiento de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ en febrero de 2026

El gobierno de Estados Unidos señala a Juan Carlos Valencia González, alias “03” o “el Pelón”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, en febrero pasado, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo de las fuerzas mexicanas.

En su actualización, con datos a junio de 2026, la Guía Antiterrorismo del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos afirma que Valencia González es “líder del CJNG desde la muerte de ‘El Mencho’, en febrero de 2026”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-investigacion-familia-de-migrante-mexicano-asesinado-por-agente-del-ice-en-texas-BB22011246

Subraya que el Departamento estadounidense de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

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