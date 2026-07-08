Identifica EU a Juan Carlos Valencia ‘03’ como nuevo líder del CJNG

El gobierno de Estados Unidos señala a Juan Carlos Valencia González, alias “03” o “el Pelón”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, en febrero pasado, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo de las fuerzas mexicanas.

En su actualización, con datos a junio de 2026, la Guía Antiterrorismo del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos afirma que Valencia González es “líder del CJNG desde la muerte de ‘El Mencho’, en febrero de 2026”.