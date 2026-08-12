$!Identifican a joven desaparecido tras 16 meses en el Semefo de Jalisco; madre continúa búsqueda de su hermano

Carolina cuestionó el tiempo que transcurrió antes de que se realizaran las confrontas necesarias, pues aseguró que durante meses proporcionó información a las autoridades y acudió de manera periódica a las mesas de atención para conocer los avances en la búsqueda de su hijo.

La identificación definitiva del joven se estableció mediante un implante metálico quirúrgico que llevaba en el antebrazo izquierdo. El número de serie de la placa coincidió con los registros médicos de Joseph. Además, una prueba genética estableció una coincidencia de 99.9 por ciento con el perfil de su madre.

Carolina Vázquez sepultó durante el fin de semana a su hijo Joseph Andrey Flores Vázquez, quien permaneció un año y cuatro meses sin ser identificado en el Servicio Médico Forense ( Semefo ) de Jalisco, después de haber sido reportado como desaparecido en junio de 2024, cuando tenía 18 años.

A esta evidencia se sumó el resultado de la prueba genética, que estableció una coincidencia de 99.9 por ciento con el perfil de Carolina.

“Entonces me explicaron y me dijeron que mi hijo tenía la fractura entre el radio medio y la muñeca, entonces ahí estaba la posición de la placa y le dije sí, o sea, coincide, y ya me quedé más tranquila”, agregó.

Según su testimonio, después de que le explicaron la ubicación de la fractura y la posición del implante, pudo confirmar que las características coincidían con las de Joseph.

“Mi hijo contaba con una placa en el antebrazo izquierdo, y por el número de serie y por su dentadura es de la manera en que lo puedo identificar... no estaba conforme hasta que me explicaron que solamente a través de una radiografía se podía determinar la posición de la placa”, relató.

La madre explicó que la identificación se produjo después de que las autoridades le mostraron fotografías y una radiografía que permitieron establecer que el implante localizado en los restos correspondía con el que tenía su hijo.

De acuerdo con el testimonio de Carolina, Joseph tenía una placa metálica en el antebrazo izquierdo debido a una fractura localizada entre la zona media del radio y la muñeca.

MADRE CUESTIONA RETRASO EN LA IDENTIFICACIÓN

Carolina señaló que acudía aproximadamente dos veces al mes a las mesas de atención y que había proporcionado información que podía ser utilizada para la confronta de los restos con los datos de su hijo.

La madre cuestionó que la placa quirúrgica no hubiera sido considerada anteriormente como un elemento de identificación y criticó la coordinación entre las autoridades encargadas de la investigación y los servicios forenses.

“Me siento con molestia con saber que nuestras autoridades jaliscienses son unas autoridades incompetentes, a mí me consta, uno les da las herramientas y no actúan de la mejor manera; yo iba dos veces al mes a mesa de galerías y nunca me botó una placa y yo le dije, yo no sé el método de trabajo que ustedes tienen, pero deben de trabajar en conjunto con Fiscalía”, afirmó.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que la madre fue notificada de que los restos habían ingresado en 2025 y que, debido a procesos químicos, la certeza de que correspondían a Joseph se obtuvo hasta el 16 de julio de 2026.

Hasta el momento, ninguna autoridad había informado sobre posibles responsables por la demora en la identificación ni había respondido públicamente al reclamo de la familia.

JOSEPH HABRÍA SIDO ATRAÍDO POR UNA OFERTA LABORAL

Joseph fue reportado como desaparecido en junio de 2024. De acuerdo con la información proporcionada por su madre, tanto él como otro de sus hijos habrían recibido ofertas laborales que pudieron estar relacionadas con mecanismos de reclutamiento forzado por grupos delictivos.

Entre las ofertas mencionadas se encontraban empleos de albañilería, call center y actividades agrícolas.

La familia buscó a Joseph durante meses mientras sus restos permanecían en instalaciones forenses sin ser identificados.

Carolina relacionó el caso de su hijo con la desaparición posterior de Giovanny Natanael Andrey Flores Vázquez, de 17 años, cuya búsqueda continúa.

MADRE RELACIONA IDENTIFICACIÓN CON BÚSQUEDA DE GIOVANNY

Carolina señaló que la atención de las autoridades se intensificó después de que hizo públicos sus reclamos y sostuvo una reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

De acuerdo con su versión, el 27 tuvo una mesa de trabajo con el mandatario estatal y dos días después recibió información sobre la presencia de los restos de Joseph en el Semefo.

“Es que son negligentes, yo alcé la voz al momento de empezar a buscar a mi hijo Geovanni y a partir de ahí, el 27, tengo mesa de trabajo con Pablo Lemus y para el 29 me dan la noticia de que mi hijo estaba en Semefo, entonces si no levantamos la voz, si no alzamos nos hacen caso omiso”, sostuvo.

La madre también cuestionó que la identificación de Joseph se produjera mientras exigía avances en la búsqueda de su otro hijo.

“Fue algo insólito porque yo al momento de que estoy levantando la voz por la investigación de mi hijo Giovanny, a los tres días me notifican que ya tienen noticias de mi hijo Joseph, si yo no alzo la voz, ¿entonces yo no me voy a dar cuenta que mi hijo Joseph estaba en Semefo?”, expresó.

GIOVANNY DESAPARECIÓ EN JULIO

Después de recibir los restos de Joseph, Carolina los trasladó a San Luis Potosí, donde fueron sepultados junto a sus abuelos.

La madre informó que continuará solicitando acceso completo a la carpeta de investigación para conocer las circunstancias de la desaparición de Joseph y las razones por las que su identificación se prolongó durante más de un año.

Al mismo tiempo, mantiene la búsqueda de Giovanny Natanael Andrey Flores Vázquez, quien desapareció el 17 de julio después de salir de su domicilio en el fraccionamiento Las Lilas 2, en El Salto, Jalisco, tras una discusión familiar.

Carolina comenzó a buscarlo horas después de que salió de casa. Al solicitar información entre personas cercanas al adolescente, recibió la recomendación de esperar seis meses antes de iniciar otras acciones, propuesta que rechazó.

La madre también rechazó la hipótesis inicial de un posible reclutamiento voluntario, al señalar que Giovanny tenía 17 años.