Identifican a las dos docentes asesinadas durante el tiroteo escolar de Michoacán

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México
/ 24 marzo 2026
    Identifican a las dos docentes asesinadas durante el tiroteo escolar de Michoacán
    Fallecen María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedolla de 37 por tiroteo escolar en Michoacán Vanguardia

Un menor de 15 años fue arrestado tras disparar un rifle calibre 5.56 en las instalaciones de la preparatoria Makarenko de Lázaro Cárdenas

El 24 de marzo se reportó una balacera en la Preparatoria Antón Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se detalló que el autor del tiroteo escolar fue, presuntamente, un menor de edad de 15 años, quien ya fue detenido por elementos de la policía.

En el incidente se registraron dos fallecimientos. En el interior del plantés se hallaron los cuerpos sin vida, ambos con impactos de balas. Se compartió con la prensa que las víctimas fueron dos mujeres, docentes de la institución.

A través de publicaciones de las redes sociales, se identificó que las dos víctimas fueron: María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedolla de 37.

Su partida representa para nuestra escuela una pérdida irreparable, que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad. Hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino dos vidas que formaban parte de nuestra historia’ compartió un comunicado de la preparatoria Makarenko de Lázaro Cárdenas.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, compartió su pésame por las víctimas y las personas afectadas por la balacera escolar.

Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a los seres queridos de las maestras Tatiana y María del Rosario, por los lamentables hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas.

He instruido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que brinde acompañamiento integral y oportuno a las familias; asimismo, mantenemos una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado para garantizar que prevalezca la justicia.’

MENOR DE EDAD CAUSA TIROTEO EN PREPARATORIA DE MICHOACÁN

Elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal Lázaro Cárdenas acudieron a la institución y lograron interceptar al presunto perpetrador del tiroteo.

Omar ‘N’, de 15 años de edad, fue arrestado tras disparar un rifle calibre 5.56 en las instalaciones de la preparatoria Makarenko de Lázaro Cárdenas. Se reveló que el mismo menor de edad compartió fotografías de él en Instagram, posando con dicha arma de fuego.

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Medios han destacado que en las redes sociales del detenido se autodescribió como ‘incel’, palabra originaria del inglés que significa ‘célibe involuntario’. En plataformas populares, se ha asociado este término para describir a personas, principalmente hombres, que recurren a algún medio de violencia, al no ser, presuntamente, capaces de conseguir pareja sentimental o sexual.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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