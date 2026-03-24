Identifican a las dos docentes asesinadas durante el tiroteo escolar de Michoacán

El 24 de marzo se reportó una balacera en la Preparatoria Antón Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se detalló que el autor del tiroteo escolar fue, presuntamente, un menor de edad de 15 años, quien ya fue detenido por elementos de la policía.

En el incidente se registraron dos fallecimientos. En el interior del plantés se hallaron los cuerpos sin vida, ambos con impactos de balas. Se compartió con la prensa que las víctimas fueron dos mujeres, docentes de la institución.

A través de publicaciones de las redes sociales, se identificó que las dos víctimas fueron: María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedolla de 37.

‘Su partida representa para nuestra escuela una pérdida irreparable, que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad. Hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino dos vidas que formaban parte de nuestra historia’ compartió un comunicado de la preparatoria Makarenko de Lázaro Cárdenas.