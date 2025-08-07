Identifican a Lord Elevador, sujeto que golpeó a mujer en Cuajimalpa

Una agresión registrada en video dentro de un complejo residencial de la alcaldía Cuajimalpa ha desatado indignación en redes sociales, donde el presunto agresor ha sido identificado como Jaime Salem y apodado por usuarios como ”Lord Elevador”.

Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2025, en el Residencial Avivia, ubicado en la colonia Lomas de Chamizal. De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas masivamente en plataformas digitales, una mujer fue violentamente golpeada por un hombre tanto en el estacionamiento como en el interior de un elevador.

En una primera grabación, fechada alrededor de las 17:06 horas, se observa cómo Salem desciende de una camioneta y comienza a jalar del cabello a la mujer —identificada como Cristina, de nacionalidad española— mientras la conduce hacia la zona de elevadores. La escena transcurre frente a varios testigos, incluidos elementos de seguridad privada del complejo, sin que se observe una intervención efectiva para detener el ataque.

Un segundo video, grabado dentro del elevador, revela una escalada aún más violenta. El agresor golpea a Cristina en el rostro, haciéndola caer al suelo, para luego propinarle patadas mientras ella intenta protegerse. En las imágenes también se aprecia cómo el hombre le arrebata su teléfono celular antes de salir del elevador.

La víctima recibió atención médica por parte de la Cruz Roja Mexicana, tras presentar lesiones visibles en el pómulo y la boca. Posteriormente, se inició un proceso legal en su representación a través del despacho Cohen & Ibarra Abogados, el cual emitió un comunicado oficial el pasado 6 de agosto.

En el documento, el equipo legal confirmó la fecha y lugar de los hechos, y señaló que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades. Asimismo, agradecieron el respaldo de la ciudadanía y solicitaron respeto a la privacidad de Cristina y de su hija menor de edad. También se informó que, aunque la denuncia fue atendida inicialmente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que abrió una carpeta por el delito de violencia familiar.

Este delito, de acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, se persigue de oficio, lo que permite a las autoridades actuar incluso sin que exista una denuncia formal. Las penas por violencia familiar van de seis meses a cuatro años de prisión, y pueden agravarse si la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México hizo un llamado a la población para que, en caso de existir otras posibles víctimas del mismo agresor, se presenten denuncias formales a fin de ampliar la investigación.

Las autoridades también recordaron que las víctimas de violencia pueden acudir a las agencias del Ministerio Público para presentar su denuncia y certificar sus lesiones. Además, la FGJCDMX puede emitir órdenes de protección inmediatas. Otra alternativa son los Centros de Justicia para las Mujeres, donde se ofrece atención integral con servicios médicos, psicológicos y asesoría legal.

El caso de “Lord Elevador” ha vuelto a encender el debate sobre la violencia de género en espacios privados y el papel de los testigos ante actos de agresión. Por ahora, se espera el avance de las investigaciones y posibles medidas cautelares contra el presunto responsable.