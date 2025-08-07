‘Cuídese’... Con apretón de manos entre Ciro Gómez Leyva y ‘El Patrón’, víctima y agresor concluyen audiencia de vinculación

El periodista Ciro Gómez Leyva presenció este miércoles 6 de agosto una audiencia clave en el caso del atentado del que fue víctima en diciembre de 2022. Armando Escárcega Valdez, alias El Patrón, señalado como presunto autor intelectual del ataque, fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa, sumando así una segunda acusación formal en su contra.

La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y duró más de cinco horas. El juez de control Edmundo Manuel Perusquía concluyó que los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para sostener que Escárcega formó parte activa de una estructura delictiva que planeó y ejecutó el atentado.

UNIFICACIÓN DE CAUSAS Y PRISIÓN PREVENTIVA

Con esta resolución, El Patrón enfrenta dos procesos penales: homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, los cuales ahora serán tratados en un solo expediente. La medida fue considerada un avance estratégico por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

“Además de la vinculación, conseguimos la acumulación de las causas, lo que permite un proceso más eficiente y sólido”, declaró Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de dicha fiscalía.

El juez también ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que Escárcega Valdez permanecerá recluido mientras continúa la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 27 de agosto.

“CUÍDESE”: EL INESPERADO GESTO DE ‘EL PATRÓN’

El momento más sorprendente del día no se dio en la sala de audiencias, sino al final de la jornada. Ciro Gómez Leyva relató a los medios que, antes de retirarse, El Patrón se acercó para darle la mano y le dijo simplemente: “Cuídese”. El periodista correspondió con un apretón de manos y calificó el gesto como una escena insólita.

“Estoy aquí como víctima, pero también como periodista, observando y contando el proceso”, expresó Gómez Leyva, quien llegó acompañado de su equipo legal liderado por Javier Esquinca y Javier Coello Trejo.

La audiencia comenzó con retraso debido a una falla técnica en el sistema judicial, lo que pospuso el inicio hasta las 15:00 horas, aunque estaba programada para las 12:45.

TRAMA CRIMINAL Y VÍNCULOS CON EL CJNG

El caso ha adquirido una dimensión mayor al mencionar posibles vínculos con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según declaraciones previas de los implicados El Bart y El Pool, fue El Patrón quien transmitió la supuesta orden del atentado, supuestamente atribuida al líder del CJNG.

No obstante, días después, El Pool envió una carta deslindando al Mencho y negando cualquier relación con él. Aclaró que no fue su intención involucrarlo en el caso y negó haber recibido instrucciones de su parte.

La narrativa judicial sostiene que fue El Patrón quien, en noviembre de 2022, contactó a El Pool, le envió la credencial de elector del periodista y le ordenó iniciar la vigilancia. La célula se habría reunido en la colonia Nueva Vallejo, donde se prometió un pago de 500 mil pesos por ejecutar el crimen.

FALLIDO ATENTADO Y CONDENAS A IMPLICADOS

La noche del 15 de diciembre de 2022, sicarios dispararon nueve veces contra el vehículo de Gómez Leyva, quien logró sobrevivir gracias al blindaje de su camioneta. Los agresores huyeron a Michoacán tras el atentado.

En junio de 2025, El Pool y El Bart fueron condenados a 12 y 14 años de prisión, respectivamente, tras acogerse a procedimientos abreviados. Ambos señalaron a El Patrón como el coordinador directo del ataque.

DATOS CURIOSOS

• El blindaje de la camioneta de Ciro Gómez Leyva fue de nivel 4, capaz de resistir ataques con armas largas, lo que salvó su vida.

• El apretón de manos entre víctima y victimario no tiene precedente reciente en casos de este tipo en México.

• El nombre de El Patrón apareció por primera vez públicamente en 2023, un año después del atentado.

• Ciro ha cubierto el proceso judicial en su programa de radio, asumiendo el doble rol de periodista y afectado.