Vagón de tren embiste vehículos y deja seis muertos, en Guanajuato

Una locomotora presuntamente fuera de control causó este miércoles un trágico accidente en la ciudad de Irapuato, dejando un saldo preliminar de seis personas muertas y dos lesionadas. El incidente ocurrió en dos puntos distintos de la ciudad: los cruces ferroviarios de las colonias Europa y Primero de Mayo.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, el primer hecho se registró alrededor de las 12:00 horas en la calle Florencia, colonia Europa. En ese punto, una locomotora impactó un vehículo tipo Sentra color gris, en el que viajaban cuatro personas. Tres de ellas —dos mujeres y un hombre— fallecieron en el lugar, mientras que una más resultó gravemente herida.

Minutos después, la misma locomotora continuó su marcha hasta llegar al puente vehicular de la colonia Primero de Mayo, donde embistió una camioneta Nissan blanca, un auto March blanco y una motocicleta. En este segundo punto del accidente, otras tres personas perdieron la vida: dos viajaban en la camioneta y una más era el conductor de la motocicleta. Otra persona resultó con lesiones.

Testigos en ambas zonas coincidieron en que la locomotora “no pitó” al aproximarse, lo que impidió que conductores y peatones se percataran del peligro. También señalaron que las plumas de control de los cruces ferroviarios no descendieron, lo que habría permitido el paso de los vehículos justo antes del impacto.

Según la información preliminar, un tren habría cruzado previamente por Paseo Irapuato y avenida Florencia, tras lo cual las barreras de seguridad se levantaron. Sin embargo, una segunda locomotora venía detrás sin previo aviso, provocando los fatales choques.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y Tránsito, quienes realizaron labores de rescate y atención médica para los heridos.

La presidenta municipal Lorena Alfaro se presentó en el sitio del accidente y ordenó al Centro de Atención Integral a Víctimas brindar apoyo inmediato a los familiares de los fallecidos y a las personas afectadas.

Las autoridades ya investigan las causas del incidente y si existieron fallas en los sistemas de seguridad ferroviaria.