Extrae Gobierno de NL más de 7,500 mdp de su red de autopistas de cuota

Según los reportes financieros de la REA, entre octubre de 2021 —cuando inició la gestión emecista— y marzo pasado —que es el último registro disponible—, el organismo ha realizado transferencias por 7 mil 546.8 millones de pesos a la Tesorería estatal. Este monto es casi 10 veces más que los 717.9 millones que utilizó la administración del independiente Jaime Rodríguez entre 2015 y 2021.

Al igual que Agua y Drenaje con el polémico “impuesto verde”, la Red Estatal de Autopistas (REA) se ha convertido en una fuente permanente de recursos para la administración del emecista Samuel García , que en solo cuatro años y medio le ha ordeñado casi 10 veces más fondos que en todo el sexenio anterior, sin informar públicamente en qué los usa.

Las extracciones de fondos de la REA alcanzaron el año pasado una proporción histórica del 33 por ciento de los ingresos totales por las cuotas que pagan los automovilistas en el Anillo Periférico, la Autopista a Reynosa y la vía rápida al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Grupo REFORMA informó el pasado 1 de febrero que el organismo realizó transferencias a la Tesorería estatal por 2 mil 145.4 millones de pesos durante 2025, lo que equivale a una tercera parte de los 6 mil 610.8 millones recaudados en las casetas de las vías estatales de cuota. Aunque es común que la Tesorería reciba recursos de la REA, las transferencias se multiplicaron en el sexenio emecista y, particularmente, en los últimos dos años, llegando en 2024 a la cifra récord de 2 mil 900 millones de pesos.

Ya en la Tesorería, la administración estatal realiza un uso discrecional de los fondos. Aunque no se informa el destino del dinero, es de dominio público que estos recursos no se han invertido en nuevas autopistas o vías de cuota, como podría ser la parte central de la Carretera Interserrana, una obra interrumpida por falta de recursos que el gobernador pretende obtener de la Federación o a través de endeudamiento.

Tampoco se han terminado otros proyectos carreteros sin cuota para los que se podrían usar los fondos, como es el caso del Libramiento Juárez-Pesquería o la conclusión del distribuidor vial Triángulo Norte, en Escobedo, también detenido por falta de recursos.