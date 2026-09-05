Impone Nuevo León ‘Pase Turístico’ desde este lunes

El documento será expedido en línea y de forma gratuita por el ICV con una vigencia máxima de 30 días al año, y en casos donde los propietarios requieran más tiempo deberán tramitar un permiso de estadía prolongada.

El denominado “pase turístico” para todos los vehículos con placas de otros Estados será obligatorio a partir del próximo lunes.

Los lineamientos para la expedición de ambos tipos de permisos fueron publicados hoy en el Periódico Oficial, tras haber sido aprobado por mayoría el pasado 21 de abril en el Congreso estatal con una reforma a la Ley de Movilidad.

Además del Instituto de Control Vehicular estatal, los lineamientos facultan a las autoridades de vialidad y tránsito municipales a exigir el pase o permiso a los conductores de automóviles con placas foráneas.

“La falta de portación, exhibición o vigencia del Permiso Turístico o Pase Turístico, o del Registro Vehicular de Estancia Prolongada, cuando resulte exigible, podrá ser verificada y sancionada por las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su respectiva competencia”, indica el punto quinto de los lineamientos.

“Y en caso de advertirse incumplimiento a las disposiciones aplicables”, añade, “sancionada (sic) conforme al ámbito de sus respectivas atribuciones”.

Los lineamientos no mencionan expresamente cómo debe actuar una autoridad, estatal o municipal, al detectar el incumplimiento de esta disposición.

Se informa que el pase o permiso podrá tramitarse en la liga https://www.icvnl.gob.mx/permisoturístico, y los requisitos serán la tarjeta de circulación de la unidad, la licencia de conducir vigente del propietario, la póliza de seguro vigente y un teléfono de contacto.

El permiso físico deberá imprimirse y colocarse en la esquina superior derecha del parabrisas delantero y el medallón trasero del vehículo.