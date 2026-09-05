Impone Nuevo León ‘Pase Turístico’ desde este lunes

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Impone Nuevo León ‘Pase Turístico’ desde este lunes
    Permiso deberá colocarse en la esquina superior derecha del parabrisas delantero y el medallón trasero del vehículo. REFORMA

Todos los vehículos con placas de otros estados deberán tramitar el permiso para ingresar a territorio de Nuevo León

El denominado “pase turístico” para todos los vehículos con placas de otros Estados será obligatorio a partir del próximo lunes.

El documento será expedido en línea y de forma gratuita por el ICV con una vigencia máxima de 30 días al año, y en casos donde los propietarios requieran más tiempo deberán tramitar un permiso de estadía prolongada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/examen-de-admision-a-bachillerato-y-licenciatura-de-la-unam-regresara-a-ser-presencial-CL23288802

Los lineamientos para la expedición de ambos tipos de permisos fueron publicados hoy en el Periódico Oficial, tras haber sido aprobado por mayoría el pasado 21 de abril en el Congreso estatal con una reforma a la Ley de Movilidad.

Además del Instituto de Control Vehicular estatal, los lineamientos facultan a las autoridades de vialidad y tránsito municipales a exigir el pase o permiso a los conductores de automóviles con placas foráneas.

“La falta de portación, exhibición o vigencia del Permiso Turístico o Pase Turístico, o del Registro Vehicular de Estancia Prolongada, cuando resulte exigible, podrá ser verificada y sancionada por las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su respectiva competencia”, indica el punto quinto de los lineamientos.

“Y en caso de advertirse incumplimiento a las disposiciones aplicables”, añade, “sancionada (sic) conforme al ámbito de sus respectivas atribuciones”.

Los lineamientos no mencionan expresamente cómo debe actuar una autoridad, estatal o municipal, al detectar el incumplimiento de esta disposición.

Se informa que el pase o permiso podrá tramitarse en la liga https://www.icvnl.gob.mx/permisoturístico, y los requisitos serán la tarjeta de circulación de la unidad, la licencia de conducir vigente del propietario, la póliza de seguro vigente y un teléfono de contacto.

El permiso físico deberá imprimirse y colocarse en la esquina superior derecha del parabrisas delantero y el medallón trasero del vehículo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Una foto efímera o de solo una visualización, es la herramienta de extorsión para una nueva estafa por WhatsApp, la cual no sólo apela a la curiosidad, sino que también a la culpabilidad.

¡No la abras! Así es la trampa de la foto efímera en WhatsApp para extorsionarte
Trump volvió a presionar a la Fed para bajar los tipos de interés y lanzó una amenaza comercial contra países con los que Estados Unidos registra superávit.

Trump amenaza con cortar comercio con países que tienen superávit si no se reducen los tipos
La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por la agresión contra un hombre y por los hechos ocurridos posteriormente en una vivienda de la colonia Lomas Verdes.

Sale del hospital hombre golpeado en Lomas Verdes de Saltillo; FGE deslindará responsabilidades

Además de su padecimiento, los enfermos tienen que soportar altas temperaturas y condiciones inhumanas.

Pacientes denuncian condiciones insalubres en Urgencias de la Clínica 7 de Monclova
Lindsay Clancy (d), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico en la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts.

Ante la falta de un veredicto, Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy

MLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta su segundo Informe de Gobierno este martes en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Acusa Amnistía Internacional de omisiones sobre derechos humanos en el segundo informe de Gobierno de Sheinbaum
En total habrá seis frentes más que el promedio climatológico 1990-2020.

SMN pronostica 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027
Especial. Las actuaciones en vivo de las estrellas musicales fueron el principal atractivo de la ceremonia.

Los Premios Juventud hacen historia con su primera gala en España