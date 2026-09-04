Examen de admisión a bachillerato y licenciatura de la UNAM regresará a ser presencial

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, anunció que los exámenes para ingresar al bachillerato y la licenciatura se aplicarán presencialmente, mediante dispositivos electrónicos precargados (como en el examen de control) y en distintas sedes del país y del extranjero, luego que se detectara irregularidades en el primer examen completamente en línea que dieron como resultado puntajes atípicos y se supo de casos del uso no autorizado de Inteligencia Artificial (IA). “En tanto no se cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales, con dispositivos electrónicos precargados como en el examen de control”, informó en un comunicado; señalando que hasta que no existan las condiciones necesarias para garantizar el examen en línea, serán presenciales. Al recibir el informe final de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1, el rector reconoció las fallas y los errores cometidos durante el concurso de selección a distancia. “La Universidad y su rector reconocen y asumen las fallas y los errores que pudieron haberse cometido en el concurso de selección a distancia a la licenciatura, circunstancias que llevaron a la implementación del examen de control que permitió dar certeza al proceso de ingreso”, expresó.

UNAM REVISARÁ Y MODIFICARÁ PROCESOS DE INGRESO Lomelí Vanegas indicó que la Rectoría revisará y modificará la estructura y los procesos de ingreso a la licenciatura, particularmente los relacionados con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE). También consideró la integración de un comité técnico asesor conformado por especialistas que acompañe la adopción de modelos de evaluación acordes con las mejores prácticas internacionales.

El rector señaló que la Universidad evaluará los mecanismos para aplicar los exámenes de ingreso al bachillerato y a la licenciatura, con el aprovechamiento de la tecnología y la valoración de la modalidad presencial. Añadió que las investigaciones iniciadas para deslindar responsabilidades por las irregularidades del proceso continuarán hasta su conclusión. En los próximos días, la UNAM anunciará las medidas para poner en práctica las recomendaciones de la comisión.

COMISIÓN TÉCNICA IMPLEMENTA RECOMENDACIONES La Comisión Técnica recomendó no volver a utilizar el examen remoto mientras la Universidad no cuente con un modelo operativo, robusto y seguro. Mientras se alcanzan esas condiciones, consideró que la modalidad presencial mediante computadoras es la que mejor cumple los requisitos de seguridad. También propuso instalar sedes en distintas regiones de México y en otros países. Entre sus recomendaciones se encuentran: - Integrar un comité técnico asesor con especialistas nacionales e internacionales que acompañe permanentemente el proceso. - Involucrar oportunamente a las áreas tecnológicas de la Universidad. - Enriquecer el banco de reactivos y cumplir los protocolos de validación y piloteo. - Revisar las convocatorias para prever las situaciones detectadas en 2026. - Analizar la aplicación de consecuencias para quienes incumplan las disposiciones, incluida la cancelación del examen cuando se acrediten conductas ilícitas.

FALLAS EN EL EXAMEN EN LÍNEA DE LA UNAM El informe concluyó que el proceso de ingreso a la licenciatura de 2026 presentó falta de planeación y coordinación, así como omisiones y vacíos operativos de validación que se reflejaron en resultados atípicos. La convocatoria para el concurso en línea se publicó el 12 de enero de 2026, mientras que el contrato con Territorium Life fue firmado el 23 de marzo. La comisión señaló que la viabilidad del modelo se determinó antes de formalizar la contratación y contar con los anexos técnicos del servicio. El diseño del examen reprodujo las prácticas utilizadas para integrar las pruebas presenciales e impresas de años anteriores, pero resultó inoperante para una evaluación remota distribuida en 24 turnos durante tres fines de semana. De acuerdo con la comisión, el esquema no consideró el riesgo de extracción y difusión de los reactivos entre las fechas y turnos de aplicación. Los mecanismos de supervisión tampoco fueron suficientes para detectar todos los comportamientos indebidos establecidos en la convocatoria. El navegador utilizado limitaba las actividades dentro de la computadora principal, pero no permitía controlar el entorno físico, la ayuda de terceras personas, la consulta de materiales, el uso de otros dispositivos, el apoyo mediante audio o la coordinación previa entre aspirantes. La comisión aclaró que estos riesgos no pueden atribuirse directamente a una persona sin evidencia forense suficiente y sin respetar el debido proceso. (Con información de El Universal)

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